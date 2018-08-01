Среда, 1 августа 2018

В Калининграде ФСБ задержала девятерых “вербовщиков “Исламского государства”. Об этом сообщает “Новый Калининград” со ссылкой на областной главк спецслужбы.

Как утверждается, задержанные входили в “законспирированную ячейку”, в составе которой “осуществляли идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди своих сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера”. В результате, заявляет ФСБ, двое россиян выехали в Сирию воевать на стороне ИГ.

При обысках в жилищах задержанных, уверяет спецслужба, изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и унифицированных запал к ней, 168 патронов, а также ноутбуки, мобильники, банковские карты и книги по религии.

При этом дела пока возбуждены лишь против четырех задержанных. Открыто одно дело по части 4 статьи 33 – части 2 статьи 205.5 (склонение к участию в деятельности террористической организации; от 10 до 20 лет колонии), одно – по части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 15 лет), два – по статье 205.6 (несообщение об организации деятельности террористической организации; до 1 года) и два – по части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет).

В отношении остальных пятерых задержанных пока лишь проводится доследственная проверка.

6 марта “Клопс” сообщал, что в калининградском аэропорту Храброво задержан некий гражданин, объявленный членом группировки “Джамаат ат-таухид валь-джихад”. Эта группировка, которая, как утверждалось, входит в состав ИГ, совершила в прошлом году теракт в петербургском метро. В действительности “Джамаат ат-таухид валь-джихад” прекратил существование еще в 2004 году, а фигурантам дела о петербургском теракте вменено членство в “Катиба ат-таухид валь-джихад”, причем эта организация на самом деле с ИГ не аффилирована.

23 мая стало известно о задержании в Калининграде восьмерых приезжих из Средней Азии, которым вменялось членство в том же “Джамаат ат-таухид валь-джихад” и вербовка в ИГ.