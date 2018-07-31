Вторник, 31 июля 2018

Владимир Серга. Фото с личной ВК-страницы

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против лидера местных неоязычников Владимира Серги. Как сообщает 66.ru, ему вменяется часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды”. Дело было открыто еще в апреле следственным отделом СКР Верх-Исетского района Екатеринбурга.

26 июля у Серги прошел обыск. Изъяты компьютерная техника, литература, знаки древних рун и стяги. С неоязычника взята подписка о невыезде.

Серге, возглавляющему объединение “Схорон еж Славен”, вменяется репост во “Вконтакте” в 2016 году некоего материала, не включенного в список экстремистских, пояснил он изданию. Сам неоязычник, называющий себя “радарем Уральского края всея Руси”, связывает свое уголовное преследование с конфликтом вокруг капища Перуна в парке “Оленьи ручьи” в Нижнесергинском районе Свердловской области. В 2016 году прихожане местного православного храма пожаловались в прокуратуру на проведение колдовских обрядов. “Товарищи из отдела РПЦ по борьбе с неоязычеством направили своих прихожан, чтобы те собрали материалы и отправили их на экспертизу”, – отметил Серга.

Неоязычники проводят обряды перед идолом Перуна в “Оленьих ручьях” с 2008 года. Кроме того, участники “Схорон еж Славен” проводили “обряды ослабления неруси” возле Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Это не первое дело по 282-й статье против неоязычников. В Барнауле администратор ВК-сообщества “Яблоки Идунн” Наталья Телегина осуждена к двум годам условно по обвинению в возбуждении ненависти к христианам. В прошлом году было также возбуждено “экстремистское” дело против 68-летнего публициста-неозычника из Подмосковья Владимира Истархова.