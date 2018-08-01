Среда, 1 августа 2018

В Ярославле задержаны еще четверо подозреваемых по делу о пытках заключенного Евгения Макарова в местной ИК-1 общего режима. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-секретарь Ярославского облсуда Наталию Сарбунову.

Имена и должности задержанных не приводятся. Следствие ходатайствует об их аресте. Суды по мере пресечения назначены на четверг. Всего на сегодняшний день по делу задержаны 12 сотрудников ИК. Семеро из них в СИЗО. Самый

высокопоставленный фигурант – замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников – отправлен под домашний арест.

Дело о пытках Макарова квалицифировано по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Во вторник амдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции “Говорит Москва” извинился перед Макаровым. “Мне стыдно за этих сотрудников”, – сказал фсиновец. Он пообещал, что все участники избиения Макарова будут уволены.

23 июля другой замдиректора ФСИН, Анатолий Рудый, заявил, будто Макаров сам провоцировал тюремщиков. При этом сообщалось, что он приказал силовикам обеспечить безопасность заключенного.

20 июля “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе ИК-1. Над заключенным одновременно издевались как минимум 18 тюремщиков.

Макаров осужден по части 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В декабре прошлого года после очередных пыток в ИК-1 его отправили в ЕПКТ ИК-8. После публикации видео истязаний Макаров заявил, что опасается за свою жизнь, – по его словам, фсиновцы могут инсценировать его самоубийство.