Вторник, 31 июля 2018

Алексей Медведев с портретом Олега Сенцова. Фото Виктории Ивлевой

Префектура Центрального административного округа Москвы запретила пикет в поддержку голодающего украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом “Новой газете” сообщил заявитель акции, кинокритик Алексей Медведев.

Пикет с участием 100 человек запланирован на 4 августа. Организаторы подали заявку на площадку перед памятником Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре. Власти отказали в согласовании, сославшись на решение Басманного суда от 15 мая 2012 года по жалобе местных жителей на акцию “Оккупай Абай”.

“Это абсурдная ситуация, такое постановление не может действовать всегда”, – заявил Медведев. Он намерен обжаловать решение префектуры в суде.

Медведеву запретили проводить пикет на всех шести площадках, указанных в заявке, поскольку на них “запланированы другие массовые мероприятия” либо или они “непригодны для проведения публичных мероприятий”.

Заявленная цель акции – “призыв к милосердию по отношению к режиссеру Олегу Сенцову”. В Фейсбуке Медведев призывал провести “митинг молчаливой солидарности”: “Не нужно политических речей, не нужно воообще речей. Достаточно выйти с портретом Олега и постоять молча”.

Режиссер, осужденный к 20 годам строгого режима по сфабрикованному “делу крымских террористов”, голодает 80-й день за освобождение всех украинских политзаключенных в России.