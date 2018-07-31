Вторник, 31 июля 2018

США ввели персональные санкции против двух турецких министров – глав МВД и Минюста Сулеймана Сойлу и Абдулхамита Гюля – за преследование американского пастора Эндрю Брансона. Активы этих турецких чиновников в США должны быть заморожены, им запрещены любые операции с американскими физическими и юридическими лицами, говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Решение принято на основании “закона Магнитского” о санкциях в отношении нарушителей прав человека в других странах. Главы МВД и Минюста Турции причастны к серьезным нарушениям прав человека, говорится в сообщении Минфина США. Закон носит имя российского аудитора Сергея Магнитского, вскрывшего крупную коррупционную схему и замученного в московском СИЗО.

Антитурецкие санкции вводятся по личному распоряжению президента США Дональда Трампа, подчеркнула представитель Белого Дома Сара Сандерс. “Нет никаких доказательств нарушения закона со стороны пастора Брансона, мы считаем его жертвой несправедливого и необоснованного лишения свободы турецкими властями”, – добавила она.

На прошлой неделе Трамп предупреждал Турцию, что ее ждут серьезные санкции за отказ освободить Брансона. Турецкая сторона в свою очередь заявила, что не приемлет язык угроз.

25 июля турецкий суд постановил перевести пастора из тюрьмы под домашний арест. Брансон работал в Турции более 20 лет. Его арестовали в Измире в октябре 2016 года после неудавшегося военного переворота. Год спустя американцу предъявили обвинения в пособничестве перевороту. Ему грозит до 35 лет заключения. Брансон сотрудничал с движением Фетхуллаха Гюлена, которое в Турции признано террористическим. Президент Турции Реджеп Эрдоган увязывал освобождение Брансона с выдачей Гюлена, живущего в эмиграции в США. “У вас тоже есть проповедник, отдайте его нам”, – заявил Эрдоган в сентябре прошлого года в ответ на призыв Вашингтона освободить Брансона.

По сведениям Bloomberg, на этой неделе американская сторона вновь сдвинула сроки введения антитурецких санкций в надежде на освобождение Брансона. США также требуют освобождения четверых турецких граждан – сотрудников NASA и американского посольства. В Вашингтоне их считают заложниками, которых турецкие власти удерживают в расчете на уступки по спорным вопросам двусторонних отношений.

После сообщения Bloomberg о предстоящем введении санкций курс турецкой лиры обвалился.

Помимо персональных санкций США могут наложить крупный штраф на турецкий государственный банк Halkbank за нарушение санкционного режима в отношении Ирана. Кроме того, Турции грозят американские санкции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

По сведениям из дипломатических источников Bloomberg в Вашингтоне и Анкаре, американцы предлагали смягчить штраф для Halkbank в обмен на освобождение Брансона. В рамках этой сделки американская сторона готова была выдать Турции для отбывания наказания заместителя руководителя банка Мехмета Хакаса Атиллу, осужденного в США. Кроме того, израильские власти по просьбе Вашингтона освободили турецкую гражданку Эбру Озкан, арестованную по обвинению в связях с террористами.