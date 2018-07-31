Вторник, 31 июля 2018

Московский гарнизонный военный суд арестовал оперативников управления “М” ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Делом занимается центральный аппарат СКР. Оба силовика заключены в СИЗО “Лефортово”. По части 4 статьи 159 УК им грозит до 10 лет колонии.

У силовиков двое подельников – гражданских лиц. Один арестован Басманным райсудом Москвы, у второй – матери этого сообщника – взята подписка о невыезде.

Согласно фабуле дела, в 2016 году Никитюк и Струков провели аферу по отчуждению половины активов фирмы, владевшей небольшим строительным рынком “На Новоостаповской” (в публикации “Коммерсанта” неверно назван “На Остаповской) на юго-востоке Москвы. Узнав, что мэрия намерена снести часть павильонов рынка, силовики обратились к владельцу фирмы с предложением решить вопрос. За это они потребовали переписать половину компании, уставной капитал которой составлял 4,6 миллиона рублей, на своего гражданского сообщника. Бизнесмен дал согласие, однако в итоге половину фирмы оформили не на этого сообщника, а на его мать.

Тем не менее павильоны были снесены, а его владельцам предложили компенсацию 90 миллионов рублей. Не желая делить эти деньги с силовиками, прежний единоличный хозяин фирмы подал на них заявление.

Никитюк и Струков вину отрицают. Как заявил в комментарии изданию адвокат последнего Игорь Копенкин, он не исключает, что оперативникам решили отомстить за их профессиональную деятельность.

Управление “М” ФСБ курирует деятельность правоохранительных и силовых структур: МВД, МЧС, а также Минюста и подведомственных ему ФСИН и Федеральной службы судебных приставов. Никитюк и Струков занимались надзором именно за ФСИН. По некоторым данным, пишет “Коммерсант”, они участвовали в разработке фигурантов всех громких коррупционных дел против фсиновцев, возбуждавшихся за последние годы. В частности, оперативники вели бывшего директора ФСИН Александра Реймера и бывшего замдиректора Олега Коршунова. Как утверждается, Никитюк участвовал и в задержании экс-замдиректора ФСИН.