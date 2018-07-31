Вторник, 31 июля 2018

Коломенский активист Валентин Соколов, осужденный по делу об экстремизме к 8 месяцам общего режима, объявил сухую голодовку в ИК-4 Белгородской области. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Евгения Рудычева, Соколов протестует против нарушения его прав. Сколько дней голодает политзек, не уточняется.

Как рассказал адвокат, Соколова держат в пыточных условиях, неправомерно трижды отправляли в штрафной изолятор и отказываются пересчитать ему срок наказания по новому закону о льготном зачете времени, проведенного в СИЗО. Закон, подписанный Владимиром Путиным 7 июля, приравнивает один день предварительного заключения к полутора дням в колонии. По расчетам адвоката, Соколов должен выйти на свободу 16 июля, однако судебное заседание для пересчета срока было назначено лишь на 20 августа. Впоследствии заседание перенесли на 8 августа, но политзек отказался снять голодовку.

В первый раз Соколова отправили в ШИЗО за то, что он вышел из столовой с куском хлеба в руках. Затем срок в штрафном изоляторе продлили до 15 суток за то, что политзек лег на пол. Как пояснил адвокат, Соколову нужно лежать каждые два часа, поскольку у него в позвоночник вставлена титановая конструкция. Он жаловался адвокату на температуру и галлюцинации. После жалобы жены политзека в прокуратуру и офис омбудсмена в колонию приехали представители ОНК и “Красного Креста”, и Соколова выпустили из ШИЗО. Сколько суток он провел в штрафном изоляторе, не уточняется. Последующие взыскания также были связаны с тем, что политзек ложился в камере.

По словам адвоката, у Соколова не оформлена инвалидность, однако в колонию представлены справки о проблемах с позвоночником. В медчасти политзеку заявили, что медицинская справка просрочена, а рентгеновский снимок в колонии сделать невозможно.

Приговор 42-летнему Соколову вынес 12 января Воскресенский горсуд Подмосковья. Подсудимый был объявлен виновным по двум эпизодам, квалифицированным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Соколова приговорили к полутора годам колонии и взяли под стражу в зале суда. 28 марта коллегия Мособлсуда, рассмотрев апелляционную жалобу, сократила срок до 8 месяцев. В колонию политзека этапировали в мае.

Соколову были вменены репосты на его странице в “Одноклассниках” изображения с текстом в поддержку Украины, содержавшим призывы к убийству русских, а на ФБ-странице – двух расистских видео. При этом публикацию в “Одноклассниках” активист сопроводил комментарием “Насколько нужно быть упоротым, чтобы нести такую ересь. Или сознательно разжигают. Страшно читать”. Однако в папке “Разное” комментарии к фото не отображаются. Это и позволило СКР обвинить Соколова в том, что он солидаризировался с текстом на опубликованном изображении.

Относительно страницы в Фейсбуке активист заявлял, что она ему вовсе не принадлежит, а была сфальсифицирована.

Дело против Соколова открыли 15 июля 2016 года. Первоначально ему вменялись другие ксенофобные публикации в Фейсбуке и “Вконтакте”. В июле 2017-го дело было прекращено без предъявления Соколову обвинений, однако в дальнейшем его возобновили уже по другим эпизодам, по которым в итоге активист и был осужден.

Сам Соколов связывает преследование со своей деятельностью в сфере экозащиты и гражданского самоуправления. Как раз в 2016 году он баллотировался в Мособлдуму от партии “Родина”. Возбуждению дела предшествовал вызов Соколова в ФСБ.