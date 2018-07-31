Вторник, 31 июля 2018

Судья Ленинского райсуда Владимира Николай Урлеков приговорил пожизненного осужденного “черного риэлтора” Джафара Мирзоева еще к семи годам колонии за убийство прессовщика. О решении, вынесенном 27 июля, тогда же сообщил областной главк СКР; дополнительную информацию опубликовала 31-го числа областная прокуратура.

28-летний Мирзоев признан виновным по части 1 статьи 105 УК (убийство).

Как утверждал СКР, Мирзоев, находясь в СИЗО-1 во Владимире в ожидании апелляции на приговор к пожизненному сроку, убил сокамерника на почве “неприязненных отношений”. В суде, заявляло следственное ведомство, Мирзоев “объяснял свое противоправное поведение тем, что якобы сам подвергался избиениям” со стороны сокамерника, однако “данный довод опровергнут материалами дела”.

Между тем прокуратура сообщила противоположную информацию. 3 февраля 2017 года, говорилось в публикации надзорного ведомства, Мирзоева посадили в пресс-хату – камеру, где осужденные, сотрудничающие со фсиновцами, по указанию администрации СИЗО пытали других заключенных, требуя признаться в совершении тех или иных преступлений. Пожизненника, отметила прокуратура, связали и подвергли побоям и истязаниям.

Мирзоева развязали лишь на другой день. Тогда он напал на старшего пресс-хаты с шариковой ручкой и лезвием от одноразового бритвенного станка, нанеся инициатору пыток множество ударов по голове и шее. Затем Мирзоев удавил прессовщика простынями.

Обвинение в процессе поддерживал зампрокурора области Анатолий Дрок. Такое решение надзорное ведомство объяснило массой жалоб заключенных СИЗО-1 на фсиновцев. Факты нарушений, совершаемых фсиновцами, и преступлений в отношении заключенных, в ходе суда подтвердились, отметила прокуратура.

“В ходе судебного следствия установлено, что основной причиной совершения преступления послужили умышленные, систематические нарушения закона должностными лицами УФСИН России по Владимирской области”, – указывалось в публикации.

В этой связи ведомство провело проверку в отношении шестерых фсиновцев и двоих осужденных. 16 июля материалы проверки были переданы в областное управление СКР, и 30-го числа следственное ведомство возбудило дела по статье 286 (превышение должностных полномочий; до 10 лет колонии) и пункту “а” части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц; также от 4 до 10 лет).

На сайте самого главка СКР информация о возбуждении этих дел отсутствует. Зато в сообщении о приговоре Мирзоеву говорилось, что с ним проводятся “процессуальные действия” по еще одному делу “черных риэлторов”.

При этом, несмотря на заявление о том, будто сообщение Мирзоева о пытках не подтвердилось, СКР указал, что “региональным управлением ФСИН России по ситуации в следственном изоляторе проведена служебная проверка” и “виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности”.