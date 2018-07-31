Вторник, 31 июля 2018

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко планировали съемку золотых рудников Ндассима, сообщил в среду вечером Центр управления расследованиями. ЦУР, основанный Михаилом Ходорковским, финансировал командировку журналистов.

В день убийства журналисты направлялись в город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером – сотрудником структуры ООН, говорится в сообщении ЦУРа. Он в частности должен был помочь с организацией съемок золотых приисков близ города Ндассима.

Ранее в центральноафриканской и французской прессе появлялась информация о том, что Россия договорилась с властями ЦАР о совместной разработке золотых и алмазных рудников в обмен на военную помощь. Как отмечает заместитель гендиректора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов, через несколько дней после прошлогодней встречи главы российского МИДа Сергея Лаврова с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера в Сочи была создана горнодобывающая компания Lobaye Invest – дочерняя структура охранной фирмы Lobaye. По мнению Шуманова, “развертывание частных военных компаний и вхождение россиян в горнодобывающий сектор ЦАР составляют единое целое”.

По данным The Bell, фирма Lobaye связана с “М-Инвест” – компанией олигарха Евгения Пригожина, предполагаемого спонсора ЧВК Вагнера. В прошлом году “М-Инвест” получила концессию на разведку и добычу золота в Судане после встречи Владимира Путина с президентом этой страны Омаром Баширом. “Надежный источник” французской газеты Le Monde также подтверждает, что Lobaye напрямую связана с ЧВК Вагнера.

Сотрудники Lobaye Invest контролируют возобновленную недавно добычу алмазов неподалеку от российской военной базы в Беренго, пишет The Bell со ссылкой на местные издания. Сайт Africa Intelligence утверждает, что бойцы ЧВК Вагнера отвечают за перевозку и охрану оборудования из столицы страны Банги на рудники. В Сирии вагнеровцы выполняют аналогичные функции на нефтяных месторождениях.

Поступает противоречивая информация об обстоятельствах убийства журналистов. Выживший водитель съемочной группы рассказывал, что россияне были расстреляны прямо в автомобиле из засады. Затем правительственный чиновник сообщил с его слов, что вначале нападавшие отобрали автомобиль, а затем расстреляли россиян. В среду издание Palmares Сentrafrique со ссылкой на свои источники сообщило, что боевики захватили журналистов и подвергли их допросу, а затем убили. Там же опубликовано фото, сделанное после убийства: сотрудники ЦУР опознали на нем Джемаля и Расторгуева. По версии властей, журналистов атаковали примерно десять боевиков в тюрбанах, “не говоривших ни по-французски, ни на санго (государственный язык ЦАР. – Ред.)”.

Журналисты погибли между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро – их автомобиль отклонился от запланированного маршрута. По свидетельствам работавших в регионе западных журналистов, убийство произошло на относительно безопасной дороге. Власти ЦАР возложили ответственность на боевиков-исламистов из распавшейся группировки “Селека” – убийство якобы было совершено по приказу одного из их главарей Махамата аль-Хатима Нуредина Адама.

По версии Conflict Intelligence Team, российские журналисты изучали связи ЧВК Вагнера с антиправительственными группировками в ЦАР. Как Бамбари, так и Кага-Бандоро расположены на землях, подконтрольных этим группировкам. “Проблема в том, что ведение дел с антиправительственными силами противоречит официальным заявлениям о целях России в ЦАР (в число которых входит “восстановление государственной власти на всей территории страны”), – отмечают в СIT. – Напомним, что именно благодаря такой однозначной позиции Россия получила разрешение СБ ООН на ввоз оружия в страну в обход эмбарго. Можно предположить, что именно расследование сотрудничества российских ЧВК с противниками центрального правительства ЦАР и было целью роковой поездки российских журналистов”.

По некоторым данным, россияне ведут переговоры с группировками повстанцев по договоренности с официальными властями ЦАР.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала “околесицей” версию о том, что Джемаль и Расторгуев расследовали в ЦАР незаконную деятельность ЧВК. “Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы, – написала Захарова в Фейсбуке. – Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы”. Она также заявила, что “никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал”. МИД называет “гражданскими инструкторами” действующих в ЦАР боевиков ЧВК Вагнера.

Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывались в российском посольстве. Как пояснили в ЦУР, это было связано с предметом расследования: “Если гипотеза расследовательской группы была верна и в ЦАР российская частная военная компания ЧВК Вагнера выступала в качестве наемной боевой силы при негласной поддержке российских властей, то обращение к российским дипломатическим органам делало бы расследование бессмысленным”.