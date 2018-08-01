Среда, 1 августа 2018

В Кремле крайне недовольны уголовным преследованием бывших руководителей Армении за кровавый разгон демонстрации 2008 года. Как пишет “Коммерсант” со ссылкой на “источники в госструктурах РФ”, “особое раздражение” вызвало возбуждение дела против генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова, который руководил разгоном протестующих в должности командующего ереванским гарнизоном. Хачатуров и экс-президент Роберт Кочарян обвиняются по статье “узурпация власти”. Кочарян взят под стражу, Хачатуров освобожден под залог.

“Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации (ОДКБ. – Ред.), странно, что они сами этого не понимают”, – цитирует “Коммерсант” собеседника, близкого к администрации президента. Другой кремлевский источник издания предположил, что “попытка очернить Хачатурова и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками”. Правительство Никола Пашиняна не предупредило партнеров по ОДКБ об обвинениях против генсека организации – Хачатурова вызвали в Ереван в качестве свидетеля.

Во вторник глава МИДа Сергей Лавров заявил, что последние события “идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства Армении о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам”. “Происходящее в Армении не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ”, – добавил министр.

Пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян сообщил, что из Еревана в секретариат ОДКБ направлен запрос о начале процедуры замены Хачатурова на другого представителя страны. В штаб-квартире ОДКБ, однако, утверждают, что никаких бумаг из Еревана не получали. Вопрос о новом генсеке будет решаться в ноябре на уровне глав государств – членов ОДКБ. Российская сторона предупреждает, что при утверждении нового кандидата “автоматизма не будет”. Армения по правилам ОДКБ должна сохранить за собой пост генсека до 2020 года. Однако, если новый армянский кандидат не будет одобрен, в порядке алфавитной ротации право выдвинуть следующую кандидатуру получит Белоруссия.

По данным “Коммерсанта”, конфликт Москвы и Еревана может сказаться на согласованных ранее поставках оружия на общую сумму 100 миллионов долларов. Российские поставки в рамках первого пакета контрактов завершены – они включают установки “Смерч”, ЗРК “Игла-С”, комплексы радиотехнической разведки, тяжелые огнеметы и другие виды вооружений. По второму контракту в Армению должны быть поставлены новая партия стрелкового оружия, в также средства связи и военные автомобили. Предыдущее руководство Минобороны Армении хотело также приобрести второй дивизион оперативно-тактического комплекса “Искандер-Э” (восемь его пусковых установок были поставлены армянским военным по отдельному соглашению в 2016 году), а также истребители Су-30СМ. “Сейчас эти планы подвешены”, говорится в публикации.