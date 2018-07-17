Среда, 1 августа 2018

Статья

Уловки на доверии

Что касается вмешательства, то президент Путин сказал ему, что это не Россия. “Я не вижу никакой причины, почему это должна быть она”. “Кому же вы верите: президенту Путину или собственной разведке?” – спросили его. “Я верю и той, и другой стороне”, – ответил Трамп.

Владимир Абаринов

17.07.2018

Судебный процесс над Полом Манафортом, бывшим политтехнологом Виктора Януковича и Дональда Трампа, начался с обнародования фантастических сумм, потраченных украинскими работодателями на приглашенного консультанта. Еще можно с трудом представить себе такие заработки в богатой стране, такой как Соединенные Штаты. Но в Украине?! Ясно теперь, почему все эти американские – и не только – технологи и советники липнут на Украину и другие бывшие советские республики как мухи на мед.

Я в последние десятилетия повидал их немало. Секрет успеха ясен. Они воспринимаются своими клиентами в качестве посещающих только что открытие острова мореплавателей, которые привезли связки стеклянных бус. И они охотно торгуют этими бусами, рассказывая доверчивым туземцам всякую галиматью. Главное, что от них требуется, – вовремя понять, что хочет услышать клиент, и высказать ему его же собственные, как правило нелепые и непрофессиональные, желания на языке политической консультации, желательно с цифрами заранее оплаченных социологических опросов и с красивыми табличками.

Клиент может выиграть – и тогда будет красиво занесен в резюме, а десятки миллионов уплаченных долларов попадут на банковские счета. Клиент может проиграть, но деньги-то все равно заплатит. А в резюме он тогда будет занесен как не прислушавшийся к гениальным советам западных советников – и погубивший в результате свою политическую карьеру. Каждому Януковичу – по своему Манафорту!

При этом никакой реальной помощи западные политтехнологи оказать своим клиентам на постсоветском пространстве не могут. Они учились другому. На Западе они изначально имеют дело с людьми, придерживающимися очевидных политических взглядов, имеющих собственные позиции. У того же Трампа, при всей его несистемности, такие позиции есть, о них может рассказать каждый, кто следит за американской политической жизнью. Задача политтехнолога – сделать эти позиции привлекательными для большинства, помочь клиенту с их изложением, сделать его интересным для медиа.

А на постсоветском пространстве политтехнологи зачастую имеют дело с людьми, начисто лишенными даже тени политических убеждений. Людьми, для которых имеют значение только деньги и власть – да и то только как средство заработка денег. Политтехнологу приходится придумывать за такого клиента политические взгляды, создавать ему партию, переписывать биографию. Я бы счел легендой историю бывшего рэкетира, учившегося на гробовщика, но переделанного западными советниками в крупного экономиста (купить степень доктора наук!) и главу респектабельной партии (купить партию!), если бы сам не был знаком с этим человеком в его лучшие годы. И это еще не самый большой политический анекдот. История рецидивиста Януковича, превратившегося в умелого хозяйственника и лидера большого европейского государства, куда смешнее и страшнее.

Могут сказать, что это и есть доказательство эффективности Манафорта. Да, собственно, сам Манафорт мог так своим клиентам и говорить. Но Янукович добился успеха благодаря не американским советам, а совсем другим вещам – пророссийской ориентации, импонировавшей многим его соотечественникам, солидарности олигархов, разочарованию в национал-демократах в 2010 году. В конце концов – благодаря фальсификациям и административному ресурсу. Янукович старался избегать дебатов с Ющенко в 2004 году и бойкотировал дебаты с Тимошенко в 2010 году. Если бы Манафорт предложил что-то подобное Трампу, Трамп решил бы, что глава его предвыборного штаба шутит.

Янукович – как и все прочие подобные клиенты Манафорта – не только своим поведением, но и самим фактом своего существования в политике опровергал все законы профессии американского политтехнолога, все законы здравого смысла и даже правила приличия. Но зато он очень хорошо платил.