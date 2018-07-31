Вторник, 31 июля 2018

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые 30 июля в Центральноафриканской Республике, возможно, изучали связи ЧВК Вагнера с антиправительственными группировками, действующими в этой стране. Такую гипотезу высказала на своей ФБ-странице расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

“Эти предполагаемые связи идут вразрез с официальной позицией России, которая заключается в поддержке центрального правительства Центральноафриканской Республики”, – отмечается в публикации. Однако, указывают члены CIT, в пользу их версии свидетельствуют данные о последних днях жизни журналистов, а также о ситуации в ЦАР в целом.

Известно, что 29 июля группа Джемаля приезжала на базу вагнеровцев (российский МИД называет их “гражданскими инструкторами”), но не были допущены на объект. База находится в имении Беренго, недалеко от столицы Банги, расположенной прямо у южной границы ЦАР. Между тем на другой день журналисты отправились в центральную часть страны. “Дождь” сообщал, что они следовали в город Бамбари к северо-востоку от столицы; между тем Deutsche Welle называла пунктом назначения город Кага-Бандоро, находящийся в другом направлении – почти строго на север от Банги. Путь из столицы как в Бамбари, так и в Кага-Бандоро лежит через город Сибю, в окрестностях которого убили группу Джемаля; как раз из Сибю дороги на Бамбари и Кага-Бандоро и расходятся.

Как отмечает CIT, в апреле нынешнего года центральноафриканское информагентство Corbeau News Centrafrique передавало, что жители Кага-Бандоро заблокировали легкомоторный самолет Cessna с четырьмя российскими “военными экспертами”. Хотя власти ЦАР тогда уверяли, что задача “экспертов” из России – провести переговоры с повстанцами относительно установления мира в стране, Corbeau News Centrafrique вслед за местными жителями этому не поверило. “И на то есть веские причины”, – отмечают расследователи.

В феврале нынешнего года французский политолог Франсуа Дидье сообщал, что россияне расположились в северо-восточной части страны, где сосредоточены месторождения полезных ископаемых, и заключают соглашения с повстанческими группировками, контролирующими эти территории.

Как Бамбари, так и Кага-Бандоро расположены на землях, подконтрольных исламистским организациям, ранее входившим в распавшийся ныне альянс “Селека”. Именно исламистов из бывшей “Селеки” власти ЦАР заподозрили в убийстве россиян.

У восточной границы территорий, контролируемых исламистами, находится город Бриа. В начале прошлого месяца Corbeau News Centrafrique опубликовало фотографию российской военной базы в этом городе.

Российская военная база в городе Бриа. Фото: corbeaunews.ca

На землях, которыми управляют исламистские повстанцы, расположены месторождения алмазов.

В прошлом году россияне основали в ЦАР компанию Lobaye Invest. Замдиректора “Transparency International – Россия” Илья Шуманов указывал на связь этой фирмы с российскими ЧВК. Исходя из этого CIT делает предположение, что договоренности “экспертов” из России с исламистами может объясняться коммерческими интересами россиян. Косвенно, отмечают расследователи, на это указывает апрельский инцидент с Cessna.

“Проблема в том, что ведение дел с антиправительственными силами противоречит официальным заявлениям о целях России в ЦАР (в число которых входит “восстановление государственной власти на всей территории страны”), – говорится в публикации CIT. – Напомним, что именно благодаря такой однозначной позиции Россия получила разрешение СБ ООН на ввоз оружия в страну в обход эмбарго. Можно предположить, что именно расследование сотрудничества российских ЧВК с противниками центрального правительства ЦАР и было целью роковой поездки российских журналистов”.

В то же время CIT указал, что нет оснований определенно связывать гибель Джемаля, Расторгуева и Радченко с их журналистской деятельностью. Рэкет и поборы боевиков на дорогах ЦАР – системная проблема страны, на которую указывала ООН. “Нельзя делать однозначных выводов и о причастности “Селеки”, – предостерегли расследователи. – Заявления властей на подконтрольных властям ЦАР территориях, где бойцы “Селеки” не так давно проводили этнические чистки, могут быть предвзяты”.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала “околесицей” версию о том, что Джемаль и Расторгуев расследовали в ЦАР незаконную деятельность ЧВК. “Убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, двигались совсем не туда, где работают инструкторы, – написала Захарова в Фейсбуке. – Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы”. Она также заявила, что “никакой сенсации в наличие российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал”.