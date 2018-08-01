Среда, 1 августа 2018

СКР объявил о завершении предварительного следствия по делу о теракте в петербургском метро, совершенном 3 апреля прошлого года. Одиннадцати фигурантам предъявлены обвинения а организации террористического сообщества и участии в нем, содействии терроризму, теракте, незаконном изготовлении оружия, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, “не позднее 2013 года на территории Сирийской Арабской Республики уроженцем Киргизской Республики Сирожидином Мухтаровым создано террористическое сообщество, имевшее своей целью осуществление террористической деятельности, в том числе против Российской Федерации и ее граждан”.

Террорист-смертник Акбаржон Джалилов изготовил два взрывных устройства, одно из которых разместил на платформе станции “Площадь Восстания”. Он собирался взорвать бомбу дистанционно, однако она не сработала и была обезврежена. Второе устройство Джалилов привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями “Сенная площадь” и “Технологический Институт-1″. Помимо самого смертника погибли 15 человек; свыше 50 получили ранения.

Утвеждается, что за сутки до теракта Джалилов передал компоненты третьей бомбы Мухаммадюсуфу Эрматову, а тот собрал ее вместе со своим братом Ибрагимом и другими членами группировки. По версии СКР, они были задержаны в результате спецоперации, третье взрывное устройство было обезврежено и изъято.

Мухтарову (Абу Салах аль-Узбеки) 27 лет, власти Киргизии называют его командиром действующей в Сирии исламистской группировки “Ат-таухид валь-джихад” (ар. “Единобожие и джихад”). В СМИ также появлялись сообщения о том, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка “Батальон имама Шамиля”, связанная с “Аль-Каидой”.

Ранее в СКР заявляли, что заказчик, организатор и исполнители теракта не встречались друг с другом лично и общались с помощью “современных средств коммуникации”. Террористы были найдены посредством “тщательного анализа так называемых “электронных следов”, поясняли в ведомстве.

Помимо братьев Эрматовых по делу арестованы уроженцы Киргизии братья Аброр и Акрам Азимовы (после ареста были лишены российского гражданства), а также уроженцы Средней Азии Сейфулла Хакимов, Дилмурода Муидинов, Бахрам Ергашева, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Содик Ортиков.

Причастность как минимум части арестованных к взрыву вызывает серьезные сомнения. Некоторые из них отказываются признать вину. Братья Азимовы заявляли о пытках в секретной тюрьме ФСБ. Задержание Акрам Азимова в Новой Москве оказалось инцсенировкой – в действительности его передали из Киргизии в Россию местные силовики.

Кроме того, в апреле-мае 2017 года по различным делам о терроризме, не связанным напрямую со взрывом в петербургском метро, во время облав были задержаны десятки выходцев из Средней Азии. Часть из них арестованы.