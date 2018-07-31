Вторник, 31 июля 2018

СКР открыл дело против своего бывшего чиновника Родиона Свирского, который в прошлом году отказался расследовать пытки заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный “осведомленный источник”.

Официально эта информация пока не подтверждена, отмечает агентство.

О проверке в отношении Свирского, который был следователем отдела СКР по Заволжскому району Ярославля, стало известно 23 июля. Известно, что постановление чиновника об отказе в возбуждении дела о пытках заверил замначальника отдела подполковник юстиции Антон Морозов. Тем не менее о проверке действий Морозова не сообщалось.

Свирский уволился из СКР в ноябре прошлого года.

Дело о пытках Макарова, которым заключенный был подвергнут еще 29 июня 2017-го, было возбуждено лишь 20 июля нынешнего года, сразу после того как видеозапись издевательств опубликовала “Новая газета”. Сейчас в деле восемь фигурантов. Семеро отправлены в СИЗО, а восьмой, самый высокопоставленный, – замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников – под домашний арест. Между тем непосредственно участвовали в издевательствах над заключенным или наблюдали пытки 18 силовиков.

Утром во вторник замдиректора ФСИН Валерий Максименко извинился перед Макаровым и его семьей в радиоэфире. Он пообещал, что все участники пыток будут уволены из тюремного ведомства.

Накануне стало известно, что Макаров, сейчас отбывающий взыскание в ЕПКТ (внутренней тюрьме) ярославской ИК-8, вместе с еще несколькими заключенными объявил голодовку. Прокремлевские СМИ утверждали, что осужденные требуют решения неких “бытовых проблем”.

26 июля омбудсмен Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что Макаров в обращении к нему выразил опасения за свою жизнь и здоровье. Осужденный не исключил, что после публикации видео пыток его убьют, а затем инсценируют самоубийство. В этой связи Макаров попросил не вывозить его за пределы ИК-8 без адвоката.