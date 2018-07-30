Понедельник, 30 июля 2018

Российская полиция в Крыму заинтересовалась недавно образованным общественным движением “Крымская идея”. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на одного из инициаторов создания движения – координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова.

Во вторник к дому Джеппарова в Белогорске прибыли трое полицейских в форме. Двое остались в машине, а третий – оперативник угрозыска ОМВД по Белогорскому району старший лейтенант Нариман Муратов – зашел в дом. Свой визит силовик объяснил поручением, поступившим из Симферополя. Он заметил, что к Джеппарову “уже много вопросов скопилось”.

В руках Муратов держал распечатку публикации “Крым.Реалий” о последнем на сегодня собрании “Крымской идеи”, прошедшем в Белогорске 29 июля. Силовик попытался выяснить имена активистов, изображенных на фото в этой заметке. Особенно, заметил Джеппаров изданию, оперативника интересовал Ролан Османов.

“Ни на какие его вопросы я отвечать не стал, а предложил приехать завтра в 16 часов, когда со мной будет мой адвокат”, – заключил правозащитник.

О создании “Крымской идеи” было объявлено на встрече активистов из разных местностей полуострова, прошедшей в Белогорске 27 мая. “Движение открытое и создается с планами на его большое будущее и масштабную роль в общественной жизни полуострова”, – отмечал Джеппаров. Другой участник встречи, адвокат Маммет Мамбетов, указал на необходимость создать объединение, помогавшее бы крымским татарам решать возникающие проблемы.

Чем конкретно планирует заниматься движение, тогда не пояснялось. Главная цель деятельности была заявлена как раз на собрании 29 июля, которое и привлекло интерес силовиков. Своей целью члены “Крымской идеи” назвали активизацию деятельности крымскотатарского национального движения. Для создания развернутой сети активистов было решено проводить собрания в разных районах Крыма.

Как отметили участники собрания, в условиях, когда Меджлис крымскотатарского народа запрещен, “деятельность крымскотатарского национального движения должна активизироваться и не позволить внешним силам изменить демократические, свободолюбивые убеждения крымскотатарского народа”.

Помимо Джеппарова в публикации упоминался и Османов – как можно предположить, именно поэтому оперативник Муратов добивался, чтобы правозащитник указал на фото именно этого активиста. На встрече 29 июля Османов заявил: “Будем собирать людей на дому, как это все уже проходили в нашей недалекой еще истории. Помню, как в доме моих родителей регулярно собирались движенцы и обсуждали насущные вопросы. Теперь эту практику нужно возрождать, как и возрождать крымскотатарское национальное движение в наше время – время суровых вызовов всему крымскотатарскому народу в Крыму”.