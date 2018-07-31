Вторник, 31 июля 2018

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, убитые в Центральноафриканской Республике во время съемок сюжета о боевиках ЧВК Вагнера в этой стране для фильма “Российские наемники”, приезжали на базу наемников, но их туда не допустили, потребовав аккредитации Минобороны ЦАР. Об этом вечером во вторник сообщил “Дождь” со ссылкой на Анастасию Горшкову – замглавреда Центра управления расследованиями, который и готовит фильм.

В Банги, столицу ЦАР, Джемаль, Расторгуев и Радченко прибыли в субботу, 28 июля. На другой день они отправились на базу вагнеровцев – в расположенное в 40 километрах от столицы имение Беренго, ранее принадлежавшее свергнутому диктатору страны Жан-Беделю Бокассе.

После пререкательств об отсутствии аккредитации вагнеровцы пообещали журналистам, что сами оформят документ в течение пяти дней.

В тот же день, 29 июля, у гостиницы в Банги журналистов остановили двое полицейских. Они заявили, будто использование съемочной аппаратуры незаконно, и потребовали у россиян взятку в сумме 100-120 долларов. Журналисты заплатили силовикам.

Возил россиян по стране водитель, которого порекомендовал фиксер (консультант, помогающий в организации съемок) из миссии ООН по имени Мартин. Именно водитель переводил требование полицейских дать взятку. Когда журналисты, связавшись с Центром управления расследованиями, рассказали об инциденте, у них поинтересовались, уверены ли они, что водитель не в сговоре с силовиками. “Нет, не похоже”, – ответили Джемаль с коллегами.

Ранее этот же водитель возил по стране журналистов из Франции.

30 июля группа Джемаля направилась в расположенный в 400 километрах от столицы город Бомбари, чтобы встретиться там с фиксером Мартином. Водитель предупредил, что путь может растянуться на срок до полутора суток из-за плохой дороги и блокпостов. При себе у журналистов было около 8,5 тысячи долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры. На связь с ЦУРом Джемаль и коллеги должны были выйти вечером 31-го числа.

В столицу префектуры Камо город Сибю, расположенный в 180 километрах к северо-северо-востоку от Банги, журналисты прибыли в тот же день. Как передает AP со ссылкой на местного чиновника Марселена Йойо, из Сибю журналисты выехали около 19 часов (21 час мск). При этом местные силовики, заметил чиновник, не советовали россиянам покидать Сибю, поясняя, что уже стемнело.

“Пленительная Сибю желает вам приятного путешествия”. Фото: abangui.com

В 23 километрах от города, на дороге между двумя деревнями, рассказал Йойо, машину остановили около 10 человек в тюрбанах, говорившие по-арабски. Журналистов убили на месте, а водитель сумел сбежать и на другой день сообщил о случившемся.

Как передавало Corbeau News Centrafrique, власти ЦАР подозревают в убийстве журналистов повстанцев из исламистского альянса “Селека”, который в ходе продолжающейся около 15 лет гражданской войны получил контроль над частью территории страны.

Между тем передала, что во вторник, 31 июля, в городе Дамара, на родине президента страны Фостена-Арканжа Туадера, начались волнения, после того как утром того же дня местный житель был убит вагнеровцами. Одного российского наемника убили, пятерых ранили. Протестующие требовали, чтобы все россияне покинули Дамару.

В город, покинув заседание правительства в Банги, приехал глава МВД ЦАР Рэймон Ндугу. Он забрал нескольких вагнеровцев (скольких именно, Corbeau News Centrafrique не уточняло) с собой в министерство и там в течение часа лично опрашивал их.

Дамара находится на пути из Банги в Сибю. Днем раньше Джемаль и его коллеги проезжали этот город.

Деятельность ЦУР финансирует бывший олигарх, основатель “Открытой России” Михаил Ходорковский. Средства на съемки фильма “Российские наемники” выделил также он.