Понедельник, 30 июля 2018

Владимир Путин в воскресенье подписал конституционный закон о создании в России апелляционных и кассационных судов. В понедельник документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект, предусматривающий поправки в конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации”, внес в Госдуму 26 января Верховный суд. 17 июля он был принят в окончательном чтении нижней палатой, а 24-го – одобрен Совфедом.

В пояснительной записке к документу ВС объяснял необходимость создания “организационно обособленных судебных инстанций”, действующих за пределами регионов, в которых выносились решения, целями “максимального обеспечения их (этих инстанций. – Ред.) независимости и самостоятельности при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные постановления”.

“Структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных кассационных и апелляционных судов, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации, позволит усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку”, – также указывал ВС.

Как утверждалось в пояснительной записке, аналогичное устройство системы арбитражных судов вполне доказало свою эффективность.

В апелляционные суды будет передана значительная часть апелляционных жалоб и представлений, которые сейчас рассматриваются судами регионов и окружными военными судами; в кассационные – все те кассационные жалобы и представления, рассмотрение которых согласно нынешним нормам относится к компетенции президиумов региональных и окружных военных судов.

Всего создается пять апелляционных и девять кассационных судов общей юрисдикции, каждому из которых присваивается свой номер. 1-й апелляционный суд будет образован в Москве, 2-й – в Петербурге, 3-й – в Сочи, 4-й – в Нижнем Новгороде, 5-й – в Новосибирске.

1-й кассационный суд общей юрисдикции откроется в Саратове, 2-й – в Москве, 3-й – в Петербурге, 4-й – в Краснодаре, 5-й – в Пятигорске, 6-й – в Самаре, 7-й – в Челябинске, 8-й – в Кемерове, 9-й – во Владивостоке.

К компетенции 3-го апелляционного и 4-го кассационного судов отнесено в частности рассмотрение жалоб на решения российских судов аннексированных Крыма и Севастополя.

Кроме того, будут сформированы апелляционный военный суд в подмосковном городе Власихе (бывший ЗАТО) и кассационный военный суд в Новосибирске.

Все положения закона должны быть реализованы не позже 1 октября 2019 года.