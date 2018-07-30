Понедельник, 30 июля 2018

В ЦФО казаки… Товарищества Казаков казачьего генерала Андрея Даценко занялись разработкой Всероссийского единого реестра “врагов народа” (ПАТРИОТ), в котором будут содержаться сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества. На проект нужно 60 млн руб., казаки надеются на дотации из бюджета по программе субсидий для общественных учреждений… Казаки подчеркнули, что не будут прибегать к ограничениям на основе данных из реестра – к примеру, фигуранты и их дети из списков смогут даже поступать на бюджет в институтах, если “проявят истинность своих намерений перехода в патриотические силы”. В то же время служба внутренней безопасности Казаков будет отслеживать контакты сотрудников государственных и муниципальных учреждений с лицами из списков и при необходимости принимать соответствующие кадровые решения.

“7×7″

Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и, отчаянно махнув поводьями, кинул первые слова:

“Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки…”

Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула:

“Честь и славою своей!” -

и понесла над мокрым лесом, над просекой-дорогой:

“Ой, да покажите всем друзьям пример,

Как мы из ружей бьем своих врагов!

Бьем, не портим боевой порядок.

Только слушаем один да приказ.

И что нам прикажут отцы-командиры,

Мы туда идем – рубим, колем, бьем!”

Михаил Шолохов. “Тихий Дон”