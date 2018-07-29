Воскресенье, 29 июля 2018

Германия экстрадировала в Россию Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора контрабанды 389 килограмм кокаина через посольство России в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Жеребенкова, адвоката арестованного.

Ковальчук помещен в московский СИЗО-1 “Матросская Тишина”. Арестованному уже предъявили обвинение. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

Когда именно Ковальчука привезли в Россию, Жеребенков не уточнил, заметив лишь, что адвокаты об экстрадиции арестованного уведомлены не были.

Накануне вечером “Коммерсант” передавал, что Жеребенкову, который отдыхал в аннексированной Ялте, неожиданно позвонил следователь по делу и вызвал присутствовать при предъявлении обвинения Ковальчуку.

Запрос об экстрадиции Ковальчука, задержанного в Германии 1 марта, направил в суд Берлина 29-го числа того же месяца замгенпрокурора Николай Винниченко. В конце июня стало известно, что Ковальчук просит не выдавать его на родину, а расследовать его дело в Германии.

Германский адвокат арестованного Александр Гамбург в своем заявлении в суд Берлина указывал, что национальный УК преследует незаконное распространение наркотиков не только внутри страны, но и за ее пределами. Следовательно, заключал он, имеются правовые основания для рассмотрения дела россиянина в Германии.

Кроме того, отмечал Гамбург, в России Ковальчуку может грозить пожизненный срок. Германское законодательство запрещает экстрадицию в подобных случаях, если только в странах, куда выдают подозреваемого, не практикуется замена пожизненного срока заключением в пределах 20 лет. Между тем в России, указывал адвокат, пожизненно осужденные получают право на УДО лишь по отбытии 25 лет заключения.

Еще одним доводом против экстрадиции Ковальчука юрист называл “катастрофические” условия в российских СИЗО.

Помимо Ковальчука в “кокаиновом деле” еще шесть фигурантов. В России были арестованы бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, а в Аргентине – инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало. Дело Близнюка и Чикало уже передано в суд; начало процесса ожидается в ноябре – декабре.

О самом Ковальчуке первоначально сообщалось, что он бизнесмен, живущий в Гамбурге. Российский суд заочно арестовал его еще 18 января. Между тем в марте сообщалось, что Калмыков и Худжамов еще в декабре прошлого года, после того как их задержали, пытались по указанию следствия выманить Ковальчука в Россию.

По информации “Росбалта”, Ковальчук долгое время работал в департаменте безопасности российского МИДа. В свою очередь, Republic передавала, что в разговорах с чиновниками посольства в Буэнос-Айресе он называл себя человеком, приближенным к силовым структурам.

В СМИ информация о кокаиновом деле попала 22 февраля. Как сообщала аргентинская жандармерия, 12 чемоданов с мукой (которой к моменту операции был подменен наркотик) обнаружили в подготовленной к отправке дипломатической почте российского посольства. Ил-96, с которого изъяли чемоданы, имеет бортовой номер 96023. Самолет с таким номером с августа 2016 года принадлежит специальному летному отряду “Россия”, который занимается перевозкой высших государственных чиновников, включая Владимира Путина.