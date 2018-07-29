Воскресенье, 29 июля 2018

Владимир Путин учредил главное военно-политическое управление Минобороны. Это следует из подписанного им указа, вносящего поправки в его же указ 2004 года “Вопросы Министерства обороны Российской Федерации” и положение о Минобороны, введенное этим указом в силу.

Согласно поправкам у главы военного ведомства появляется 11-й заместитель, одновременно являющийся начальником главного военно-политического управления.

Кроме того, подпункт 41 пункта 7 положения о Минобороны, ранее предусматривавший, что ведомство “организует морально-психологическое обеспечение Вооруженных сил”, теперь сформулирован так: “организует военно-политическую работу в Вооруженных силах”.

Подпункт 42 этого же пункта теперь предполагает организацию ведомством не только “военно-исторической, культурной работы и иной деятельности” для “сохранения и приумножения патриотических традиций”, но и “военно-патриотической” работы.

Другим указом Путин назначил на пост замминистра обороны – начальника ГВПУ генерал-полковника Андрея Картаполова. Последние годы Картаполов был начальником главного оперативного управления Генштаба.

О планах воссоздания ГВПУ стало известно в начале февраля. Тогда зампред общественного совета при Минобороны Александр Каньшин рассказывал Интерфаксу, что новую структуру предполагается образовать на базе главного управления по работе с личным составом (в прошлом – по воспитательной работе). Новое управление, отмечал Каньшин, “должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе Вооруженных сил – от роты до видов и родов войск – и замыкаться на Министерство обороны России”.

Собеседник агентства также отмечал, что речь идет не просто о переименовании главка, а о “коренной перестройке и значительном усилении всей структуры в Вооруженных силах”. “В условиях глобального информационно-психологического противоборства неизмеримо возрастает роль морально-политического единства армии и общества”, – пояснял Каньшин.

Главное военно-политическое управление Вооруженных сил СССР было создано в апреле 1918 года как Всероссийское бюро военных комиссаров; за последующие 73 года оно около десятка раз меняло названия, а в 1940-1946 и 1950-1953 годах вместо него действовали две структуры: одна в армии, другая на флоте. Чиновники управления, занимавшиеся политической пропагандой в войсковых частях, в разное время назывались комиссарами, политруками и замполитами. 29 августа 1991 года, через несколько дней после провала Августовского путча, ГВПУ было упразднено. В постсоветской России подобной структуры до сих пор не существовало.