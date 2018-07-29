Воскресенье, 29 июля 2018

Фигуранты “дела 21″; слева – Шамиль Шарипов. Фото: ФБ-страница “Родные политзаключенных по делам “Хизб ут-тахрир”

Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) под председательством Олега Семенова на выездной сессии в Орджоникидзевском райсуде башкирской столицы приговорила 21 фигуранта очередного уфимского дела “Хизб ут-тахрир” к срокам от 5 лет общего до 24 лет строгого режима. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

Максимальный срок получил 27-летний Ринат Нурлыгаянов. Двоим – 29-летнему Данису Файзрахманову и 46-летнему Рустему Хамзину – дали 23 года строгого режима. Еще пятеро фигурантов – 35-летний Линар Вахитов, 36-летний Рустем Галлямов, 33-летний Халил Мустафин, 31-летний Артур Салимов и 38-летний Рафаэль Фаттахов осуждены к 22 годам. 20-летнему Радику Ахметову дали 21 год, а 35-летнему Азамату Каюмову – 20 лет строгого режима. Все эти 10 фигурантов объявлены виновными по части 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации) и части 1 статьи 30 – статье 278 УК (подготовка насильственного захвата власти).

Ринат Нурлыгаянов. Источник: ФБ-страница “Родные политзаключенных по делам “Хизб ут-тахрир”

29-летний Ильгиз Гималетдинов, его ровесник Ирек Тагиров и 41-летний Шамиль Шарипов осуждены к 14 годам строгого режима. 30-летнему Александру Корневу и 27-летнему Уралу Якупову дали 13 лет, 55-летнему Фанису Ахметшину и 31-летнему Фариду Мустафаеву – 11 лет. Двое фигурантов – 34-летний Радмир Максутов и 37-летний Руслан Фаттахов (не брат Рафаэля Фаттахова) – осуждены к 10 годам, а 42-летний Рустем Латыпов – к 8 годам строгого режима. Этих подсудимых назвали виновными по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и тем же частям 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

Наконец, 27-летний Арамис Фазылов осужден к 5 годам общего режима по одной лишь части 2 статьи 205.5 УК. По информации “Интерфакса-Поволжье”, этот фигурант признал вину и сотрудничал со следствием. Первоначально он, как и прочие обвиняемые, содержался в СИЗО, однако затем его перевели под домашний арест, а еще позже – под подписку о невыезде. После оглашения приговора Фазылова взяли под стражу в зале суда.

Большинству обвиняемых назначены также штрафы от 400 до 700 тысяч рублей, а Фазылову – 100 тысяч.

Нынешний приговор – самый суровый из всех, которые когда-либо выносились в России по делам “Хизб ут-тахрир”. Предыдущий “рекорд” поставила в декабре прошлого года коллегия ПОВСа под председательством Игоря Пака, рассматривавшая одно из казанских дел международной исламской партии. Асгат Хафизов тогда получил 19 лет 2 месяца, а Азат Адиев и Ленар Саитов – 19 лет строгого режима.

Как передает ОВД-Инфо, на оглашение приговора фигуранты “дела 21″ надели белые футболки с надписями, в том числе такими: “Политзаключенный”, “Ислам против террора”, “15 лет за книги”, “Что с вами? Как вы судите? (Коран 68:36)”, “Я мусульманин и против терроризма”.

Один из подсудимых заявил, что не беспокоится в связи с приговором, поскольку есть суд Всевышнего. Председательствующий Семенов потребовал внести эту реплику в протокол и пообещал назначить расследование.

Как писалось в ФБ-группе “Родные политзаключенных по делам “Хизб ут-тахрир”, в прениях сторон, прошедших 4 июня, прокурор запрашивал для 10 подсудимых 25 лет строгого режима с 500-тысячными штрафами, для семерых – 17 с половиной лет с 300-тысячными штрафами, для троих – 17 лет строгого режима, также со штрафами 300 тысяч рублей, а для Фазылова – 6 лет общего. Всем, кроме Фазылова, прокурор также требовал назначить 2-летнее ограничение свободы по отбытии сроков.

Таким образом, судьи назначили фигурантам бóльшие штрафы, чем запрашивал обвинитель. Для Фазылова он штрафа не требовал вовсе.

Всего в деле было 26 обвиняемых, однако трое – Айрат Ибрагимов, Айнур Клысов и Денис Стаценко, которым сейчас соответственно 35, 30 и 39 лет, – скрылись. Они объявлены в розыск. Остальные 23 были арестованы в феврале 2015 года; большинство задержали 4-го числа. В том же месяце фигурантам предъявили обвинения по статье 205.2; по информации правозащитного центра “Мемориал”, первоначально всем вменялась часть 2 этой статьи. Когда ряду политзеков переквалифицировали обвинение на часть 1, неизвестно.

В январе 2016-го 20 арестованным предъявили также обвинение по статьям 30 – 278 кодекса. Еще троим – Фазылову, а также Ришату Гатауллину и Ринату Мамаеву, которым сейчас 46 и 47 лет соответственно, – дополнительное обвинение не инкриминировалось. Тогда всех троих и перевели из СИЗО под домашний арест.

28 декабря 2016 года ПОВС приговорил признавших вину Гатауллина и Мамаева к 4 с половиной годам условно. Однако 9 марта 2017-го Верховный суд России ужесточил приговор, назначив каждому 4 года общего режима.

Фигуранты дела – люди разного социального положения. Среди них есть бизнесмены, рабочие, общественники. В частности, Латыпов – председатель правозащитной НПО “Центр исследования проблем мусульман”, входил в ОНК Башкирии. Вахитов, директор фирмы “Стройальянс”, возглавлял движение “За права мусульман”. Корнев работал в Институте развития образования Башкирии. Мастер по ремонту техники Мустафин – чемпион Башкирии, России и мира по восточным единоборствам.

Ряду фигурантов, в частности Латыпову, в прошлом уже были вынесены обвинительные приговоры как членам “Хизб ут-тахрир”.

Нынешним делом занимался старший следователь башкирского УФСБ С. Корепанов. Ряд подсудимых заявлял о пытках и психологическом давлении на следствии. В частности, физическому и психологическому давлению подвергался Латыпов. В СИЗО-4 в Бирске его избивали. В знак протеста политзек держал голодовку.

В марте нынешнего года 13 родственниц фигурантов “дела 21″ обратились в администрацию президента с требованием прекратить пытки, которым в СИЗО-4 подвергают арестованных. Чиновники АП порекомендовали заявительницам адресоваться в ФСБ.

Между тем как раз в прошлый четверг коллегия башкирского УФСИН объявила СИЗО-4 лучшим изолятором региона по оперативно-служебной деятельности.

Адвокатами обвиняемых по “делу 21″ была подана масса жалоб в ЕСПЧ. 5 июля Страсбургский суд вынес решение по первой из них, присудив фигуранту Тагирову 4600 евро компенсации за необоснованно долгое содержание в СИЗО до приговора. Россию признали виновной в нарушении статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции. Всего же неоправданно длительное содержание под стражей обжаловали семь фигурантов дела.

По данным “Мемориала” на август прошлого года, Латыпов, имеющий инвалидность III группы в связи с полиостеоартрозом, нуждался в срочной операции: его болезнь быстро прогрессировала. Между тем в СИЗО необходимой медицинской помощи он не получал.

В суд дело поступило 19 мая 2017-го. Слушания продолжались со 2 июня того же года.

В ходе разбирательства судьи допускали массу грубейших процессуальных нарушений. Так, в ноябре судья Семенов удалил из процесса до самого окончания разбирательства Альмиру Жукову – общественную защитницу Шарипова. Председательствующий обвинил ее в пререкательствах и подачу реплик без его разрешения.

Между тем, позже отмечала Жукова в комментарии “Idel.Реалиям”, Семенов имел право удалить ее лишь на время судебного следствия, а запретить участвовать в прениях по закону не мог. Действительной причиной решения судьи, указывала правозащитница, было то, что она “им (членам коллегии. – Ред.) мешала совершать произвол”.

Также Жукова рассказала изданию, что обвинение основывается исключительно на показаниях силовиков из ФСБ и засекреченных свидетелей. Кроме того, она сообщила, что из дела пропали два тома, в том числе тот, в котором были протоколы обысков, и восстановить его невозможно. “Уголовное дело не в полном объеме рассматриваться не может, – отметила правозащитница. – Однако несмотря на это суд продолжает его рассматривать”.

В дальнейшем в разное время из зала до окончания прений были удалены сам Шарипов, подзащитный Жуковой, и Нурлыгаянов.

Представителя “Мемориала” к участию в процессе не допустили с самого начала.

Перед одним из заседаний в октябре замначальника конвоя, высказав претензию к фигуранту дела, имя которого не уточнялось, пригрозил дать ему “по яйцам”. Силовик заверил, что для него самого это не повлечет никаких последствий. Нурлыгаянов заступился за политзека, выразив возмущение заявлением конвоира. Тогда силовик вытянул Нурлыгаянова из клетки конвойного помещения и несколько раз ударил током из электрошокера.

Несколькими днями раньше начальник конвоя потребовал от Нурлыгаянова, чтобы тот передал всем фигурантам указание сократить время на прием пищи, посещение туалета и другие бытовые потребности в суде. Политзек предложил силовику, чтобы тот передал подсудимым это указание самостоятельно. Тогда начальник конвоя толкнул его в грудь.

16 декабря подсудимый Ахметшин был госпитализирован во фсиновскую больницу из-за тромба на ноге. Несмотря на это, судьи продолжили процесс в его отсутствие. Председательствующий Семенов заверил, что будет допрашивать свидетелей, которые не дают показаний против Ахметшина. Адвокаты (всего их в процессе работало больше 60) отмечали, что впервые сталкиваются с таким откровенным нарушением УПК.

Между тем свидетель Султан Зиганов, на следствии давший показания, которые так или иначе были использованы против всех подсудимых, во время допроса в суде не сообщал никаких сведений об отсутствующем Ахметшине. Активисты предполагали, что прокурор по договоренности с судьями дал Зиганову соответствующие указания на этот счет.

В апреле нынешнего года на суд прибыла съемочная группа германского телеканала ARD. Однако разрешения на съемку журналистам не дали, а заседания закрыли до самого конца процесса. В открытом режиме прошло лишь оглашение приговора. По информации “Idel.Реалий”, на этом настояло региональное УФСБ, заявив, будто присутствие журналистов угрожает жизни подсудимых.

В прениях судьи постоянно прерывали подсудимых и их защитников. “Адвокаты, имеющие стаж больше возраста (если) не судьи, так прокурора точно, такого еще не видели”, – отмечали в группе поддержки.