Воскресенье, 29 июля 2018

Участники Pussy Riot Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина задержаны сразу же по отбытии 15-суточных административных арестов, назначенных им за акцию “Милиционер вступает в игру”, проведенную 15 июля во время финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сам Верзилов сообщил в своем твиттере.

Верзилова задержал наряд ОМОНа на выходе из спецприемника № 2 УМВД по Москве во Мневниках, женщин схватили у спецприемника № 1 в Зюзине.

Всех четверых доставили в ОП по обслуживанию олимпийского комплекса “Лужники”; Верзилова везли на огромной скорости в автобусе с включенными мигалками, который сопровождали еще две машины, разгонявшие движение.

В полиции всех четверых составили новые протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация или проведение публичной акции без подачи уведомления), предусматривающей до 10 суток ареста. Активистов оставили ночевать в поиции.

Уже утром 16 июля, на другой день после выступления Pussy Riot, стало известно, что московская полиция начала доследственную проверку по факту акции. Признаки каких преступлений силовики пытаются найти в действиях ее участников, не уточнялось.

Вечером 15 июля на 52-й минуте матча Хорватия – Франция в “Лужниках” Верзилов, Пахтусова, Курачева и Никульшина, переодетые полицейскими, выбежали на футбольное поле. Активистов сразу же задержали; игру на время пришлось прервать.

На матче присутствовали Владимир Путин, а также президенты Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Акция, направленная против репрессий в России, была приурочена к 11-летию со дня смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. “Пригов создал в русской культуре образ Милиционера (у Пригова – Милицанер. – Ред.), носителя небесной государственности, – заявили в Pussy Riot. – Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки”.

“Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала чемпионата мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами”, – отмечалось в обращении группы к акции.

Pussy Riot потребовала освободить всех политзаключенных, “не сажать за лайки”, “не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО”, прекратить незаконные задержания на митингах, обеспечить политическую конкуренцию в стране и “превратить земного милиционера в небесного милиционера”.

Задержанных доставили в ОП “Лужники”. Там на них оформили протоколы по части 3 статьи 20.31 (грубое нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях) и статье 17.12 КоАП (незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов), после чего оставили в отделе на ночь до судов.

Диалог полицейского Юрия Здоренко с задержанными в ОП “Лужники”:

Вечером 16 июля судья Хамовнического райсуда Москвы Андрей Лутов арестовал всех четырех активистов по статье 20.31 КоАП. В частности дополнительного наказания он наложил на привлекаемых запрет посещать соревнования в течение трех лет. 23-го числа судьи Мосгорсуда подтвердили вынесенные решения.

В прошлую среду мировая судья 364-го участка в Хамовническом районе Светлана Шатрова оштрафовала участников акции на 1500 рублей каждого по статье 17.12 кодекса. Полицейскую форму у активистов Шатрова постановила конфисковать.