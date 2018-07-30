Понедельник, 30 июля 2018

КНДР продолжает работы по созданию одной или двух баллистических ракет на жидком топливе в исследовательском центре в Самундонге к югу от Пхеньяна, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Разведка получила ряд новых доказательств нарушения Пхеньяном своих обещаний, в частности – спутниковые снимки исследовательского центра. На одном из них, датированном 7 июля, виден красный тягач – такой же, как те, на которых КНДР ранее перевозила баллистические ракеты.

Другие изображения показывают, что объект остается действующим: туда постоянно приезжают автомобили, доставляются грузовые контейнеры.

Известно о разработке в Самундонге проектов двух северокорейских ракет. Одна из них – “Хвансон-15″ – способна достичь Восточного побережья США. Работы продолжаются как минимум над одной ракетой “Хвансон-15″.

По данным американской разведки, северокорейское руководство решило ввести мир в заблуждение относительно количества ядерных зарядов, числа и назначения военных объектов: Пхеньян собирается признать наличие около 20 боеголовок и уничтожить их, при этом тайно сохранив остальной арсенал.

Ранее сообщалось, что Пхеньян продолжает использовать секретный объект в Кангсоне – предположительно там занимаются обогащением урана. Госсекретарь Майк Помпео на слушаниях в Сенате 26 июля признал, что Северная Корея “продолжает производить расщепляющиеся материалы”. Дипломат отказался ответить на вопрос одного из сенаторов, продолжает ли Пхеньян производство ракет. Помпео попытался убедить сенаторов, что переговоры с Пхеньяном о ядерном разоружении все еще продолжаются.

2 июля газета The Wall Street Journal, ссылаясь на спутниковые снимки, передала, что Пхеньян расширяет комплекс по производству твердотопливных баллистических ракет. Работы начались за несколько недель до встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, состоявшейся 12 июня.

На встрече в Сингапуре лидеры КНДР и США подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна со стороны Штатов.

23 июня Трамп продлил на год санкции против КНДР. В американской администрации заявили, что Северная Корея из-за своей ядерной программы по-прежнему “представляет собой реальную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности” США.