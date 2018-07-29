Воскресенье, 29 июля 2018

МВД в конце мая возбудило по жалобе министра культуры Владимира Мединского дело о мошенничестве против неустановленных лиц из числа бывших руководителей и сотрудников ликвидированной государственной киностудии “Чеченфильм”, сообщает РБК со ссылкой на источник в киноотрасли и собеседника в центральном аппарате МВД.

Дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как пояснили в Генпрокуратуре, оно открыто по инициативе прокуратуры Чечни. Согласно фабуле дела, Минкульт в 2011 году заключил госконтракт с “Чеченфильмом” на создание фильма “Тоска” по рассказу Антона Чехова; киностудии выделили субсидию в размере почти 21,9 миллиона рублей. Фильм так и не был снят. В июле 2014 года Арбитражный суд Москвы обязал “Чеченфильм” вернуть деньги, однако студия так и не расплатилась с Минкультом. В сентябре 2014-го она была ликвидирована.

Это уже третье дело против кинопроизводителей за невозврат госсубсидий в году. В апреле Мединский попросил Генпрокуратуру провести проверку киностудий, не вернувших Минкульту деньги – в их числе оказался и “Чеченфильм”. В мае министр культуры попросил надзорное ведомство также проверить 21 киностудию, не расплатившуюся с Фондом кино.

ГУП “Чеченфильм” было создано в сентябре 2009 года Минимуществом Чечни. Студию возглавил американский кинорежиссер чеченского происхождения Инал Шерипов. В попечительский совет киностудии входили глава республики Рамзан Кадыров, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Наумов, певец Иосиф Кобзон. В августе 2012 года на Международном кинофестивале в Джакарте Шерипов получил премию Фредерико Феллини за фильм “В последний раз”, посвященный проблематике соприкосновения христианской и мусульманской культур.