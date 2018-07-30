Понедельник, 30 июля 2018

В ИК-8 общего режима в Ярославле группа заключенных, водворенных в единое помещение камерного типа, объявила голодовку, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Как утверждают в ведомстве, голодающие ранее допустили “грубые нарушения порядка” и теперь требуют “льготных условий отбывания наказания”.

Голодают менее десяти заключенных, среди них Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ИК-1, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, основное требование протестующих – “решение бытовых проблем”. О каких именно проблемах идет речь, не уточняется.

В колонию прибыла комиссия УФСИН, представители прокуратуры, аппарата регионального омбудсмена Сергея Бабуркина и Общественной наблюдательной комиссии. Голодающие прошли медосмотр, с ними провели “разъяснительные беседы”. “Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня”, – добавляют в управлении ФСИН.

Макаров, осужденный по части 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью) и отбывавший срок в ИК-1 в том же городе, в декабре прошлого года был помещен в единое помещение камерного типа после очередных пыток – его отправили отбывать взыскание в ИК-8. 8 июля стало известно, что Макарова отправили в ШИЗО.

20 июля “Новая” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе ИК-1. Над заключенным одновременно издевались как минимум 18 тюремщиков. Вскоре СКР возбудил дело о превышении полномочий, по нему задержали восьмерых сотрудников колонии. Семеро из них отправлены в СИЗО, самый высокопоставленный фигурант дела о пытках Макарова – замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников – под домашний арест.

26 июля Бабуркин сообщил, что Макаров в обращении к омбудсмену выразил опасения за свою жизнь и здоровье: заключенный боится, что после публикации видео пыток его могут убить, а затем инсценировать самоубийство. Макаров попросил не вывозить его за пределы ИК-8 без адвоката.

В мае 2016 года издание “Роза Мира” сообщало об избиении в ИК-8 группы заключенных, этапированных из ИК-3 общего режима, находящейся в Великом Устюге Вологодской области. “Нас вывезли с вологодского лагеря. Всех местных, которых сюда привезли, избили очень сильно! Знакомый парнишка рассказывал: “Я до сих пор кровью ссу!” Меня побили так, что ребра сломали. Перед фактом ставят: или делай так, или будешь ходить с мясом на голове”, – приводило издание рассказ одного из избитых. По его словам, к издевательствам был причастен “начальник безопасности” колонии.