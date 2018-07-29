Воскресенье, 29 июля 2018

С начала 2017 года Чечню из-за преследований представителей ЛГБТ покинули 125 человек, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на Российскую ЛГБТ-сеть.

По словам представителя движения, бóльшую часть беженцев уже вывезли за рубеж, однако некоторые до сих пор остаются в России. “Среди них 49 человек, которые были задержаны в Чечне силовиками и допрошены. От них требовали признания в нетрадиционной ориентации и данных о знакомых, – пояснили в организации. – Из тех, кто был задержан, 37 человек рассказывали о пытках и пребывании в заключении от 3 дней до 3 недель. Остальные уехавшие – партнеры и члены семей пострадавших, также получавшие угрозы”.

В движении напомнили о произошедшей 13 июля попытке похищения в Петербурге 20-летнего Зелимхана Ахмадова, которого схватили у дома, где правозащитники снимали ему квартиру. В похищении участвовали его отец – чеченский бизнесмен Эли Ахмадов, а также предположительно кадыровцы. “Его заковали в наручники и посадили в автомобиль. Консьерж смог запомнить номер машины. Всех задержали”, – пояснил представитель Российской ЛГБТ-сети. После освобождения Ахмадов уехал из России.

В Российской ЛГБТ-сети выражают обеспокоенность тем, что на состоявшемся на прошлой неделе заседании Комитета ООН против пыток в Женеве представители российской делегации отрицали преследование подозреваемых в гомосексуальности в Чечне.

“Все сообщения о применении насилия, в том числе со стороны должностных лиц, были изучены и проверены. Основанием проверки явились сведения в СМИ о преследовании лиц, подозреваемых в нетрадиционной сексуальной ориентации, убийстве не менее трех граждан. Данная информация не подтвердилась”, – заявил в Женеве начальник главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью Генпрокуратуры Валерий Максименко.

Весной прошлого года в Чечне прошли массовые похищения подозреваемых в гомосексуальности, они подверглись пыткам и бессудным убийствам.