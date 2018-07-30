Понедельник, 30 июля 2018

Тема выбора амортизатора всегда вызывает массу споров. В отношении того, какой элемент лучше мнения расходятся. Даже в рамках одной и той же марки можно встретить разные характеристики. В процессе модернизации автомобилей возникают новые конструкции, используются более совершенные материалы. Амортизатор, как один из элементов подвески, тоже модернизируется автопроизводителями. В конструкции первых амортизаторов использовалось только масло. Позже появились элементы, в составе которых присутствует газ под давлением. Все виды данных амортизаторов, а так же любые запчасти на Форд, можно найти и заказать на https://avto.pro/catalog/ford/.

Амортизатор в конструкции подвески

Классическая подвеска предполагает наличие четырех элементов, рассчитанных на точки опоры, то есть на колеса транспортного средства. В паре с пружиной амортизатор гасит излишние колебания кузова автомобиля, которые неизбежно возникают на неровной дороге. Благодаря этому уменьшаются толчки кузова, и автомобиль движется более плавно. Вместе с тем снижается износ других узлов и механизмов транспортного средства.

Лучшим для автомобиля является оригинальный амортизатор. Но приходит время, когда его нужно заменить. Специалисты АвтоПро рекомендуют полагаться на рекомендации автопроизводителя, так как элемент должен подходить вашему автомобилю. Покупка нового амортизатора не представляет сложности, так как ассортимент деталей, предоставляемых современным рынком, очень широк. Достаточно назвать марку автомобиля и в магазине вам предложат нужный вариант. О чем не стоит забывать?

Перед покупкой нового элемента нужно определиться с характеристиками автомобиля и стилем езды. Лучшими для спортивной езды станут жесткие амортизаторы. Для любителей спокойного передвижения подойдут мягкие элементы; Важно понимать, что от характеристик узла будет зависеть частота замены других элементов. Например, установка жесткого амортизатора потребует более частой замены деталей ходовой, сайлентблоков и шаровых опор; Нужно правильно выбрать тип элемента. На плохих дорогах лучше работают газовые амортизаторы. Масляные элементы больше подходят для ровного дорожного покрытия; Выбор магазина – тоже важный момент. Любые автозапчасти стоит приобретать в магазинах с хорошей репутацией. Среди амортизаторов много подделок, чаще они встречаются на рынках. Покупка у дилеров дает дополнительное преимущество – бесплатную установку элемента.

Информация о производителях

Среди производителей амортизаторов стоит упомянуть самые известные компании.

Компании Koni, Bilstein, Kayaba (KYB), Sachs, Boge представляют дорогие амортизаторы очень хорошего качества;

Фирмы Delphi, Monroe, Tokico, Rider, Al-Ko, QH, Profit, Optimal, GP, Meyle являются поставщиками амортизаторов среднего качества. Среди моделей этой группы нужно отметить амортизаторы Monroe и Tokico, которые почти не отличаются от дорогих элементов;

Хорошими характеристиками отличаются амортизаторы европейских фирм-упаковщиков TRW, Valeo, Magnetti Marelli.

По материалам https://avto.pro – автозапчасти для иномарок.