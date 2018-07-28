Суббота, 28 июля 2018

Комитет Палаты общин британского парламента по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту обвинил главного спонсора Brexit британского бизнесмена Аррона Бэнкса в использовании иностранных денег для финансирования кампании Leave.EU за выход Британии из Евросоюза, сообщает The Daily Mail.

Депутаты констатируют неясное происхождение 8,4 миллиона фунтов стерлингов, потраченных бизнесменом на кампанию. Бэнкс “фактически не смог убедить, что его личные пожертвования происходят из британских источников”, подчеркивается в заявлении комитета.

Ранее сообщалось, что предприниматель потратил на кампанию 12 миллионов фунтов стерлингов. Перед референдумом о выходе Британии из ЕС он вел переговоры о возможных сделках с россиянами. Британские банки, через которые проходили денежные переводы для евроскептиков, отрицали российское происхождение этих средств.

Как указывают парламентарии, Бэнкс и директор по коммуникациям кампании Leave.EU Энди Уигмор ввели их в заблуждение относительно количества своих контактов с российским посольством, а также прекратили участвовать в парламентском расследовании, чтобы избежать вопросов о содержании разговоров с российскими дипломатами.

Кроме того, депутаты расценивают как “чрезвычайно серьезные” обвинения в том, что штаб кампании Leave.EU незаконно получил личные данные клиентов страховых кампаний Бэнкса.

Парламентский комитет рекомендовал правительству ограничить размер средств, которые может жертвовать на политическую кампанию физическое лицо.

Сам Бэнкс отвергает обвинения депутатов и избирательной комиссии Британии. Ранее он заявлял, что, предоставив арламенту свои доказательства, “не оставил камня на камне” от обвинений со стороны депутатов.

8 июля The Observer со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы сообщил, что Бэнкс в преддверии референдума по Brexit встречался с российским послом в Лондоне Александром Яковенко как минимум 11 раз. Сам бизнесмен признает участие только в четырех таких встречах.

10 июня The Observer и The Sunday Times опубликовали результаты расследования “русского следа в Brexit”. Из обнародованной электронной переписки Бэнкса с Александром Яковенко и магнатом Симаном Поварёнкиным, владельцем горнорудных активов, следовало, что Бэнксу предложили участие в многомиллиардной сделке по слиянию золотодобывающих компаний, и тот выразил крайнюю заинтересованность.

Предполагалось объединить шесть российских компаний, работающих в Сибири, в одну структуру под управлением британской Oakwall Capital. Яковенко познакомил Бэнкса с Поварёнкиным в ноябре 2015-го. В феврале 2016 года Бэнкс летал в Москву для обсуждения сделки.

Бэнкс писал Поварёнкину о своем партнере, инвесторе Джиме Мэллоне, сделавшем состояние в России в начале 1990-х (его активы оцениваются в 850 миллионов фунтов стерлингов). 29 июня NYT сообщила, что основанный Мэллоном фонд Charlemagne Capital в июне 2016 года, через несколько дней после референдума о выходе Британии из ЕС, приобрел многомиллионную долю в российской группе алмазодобывающих компаний “Алроса”. Гендиректор “Алросы” – сын бывшего министра обороны России Сергей Иванов-младший.

Сам Мэллон также пожертвовал на Brexit 50 тысяч фунтов стерлингов.

Согласно результатам расследования, с ноября 2015-го по 2017 год лидеры движения евроскептиков Leave.EU неоднократно встречались с высокопоставленными российскими дипломатами; после официального старта кампании за Brexit такие встречи проходили дважды в неделю.

Яковенко также организовывал встречи Бэнкса и его делового партнера, пресс-секретаря Leave.EU Энди Уигмора с Адександром Удодом – гендиректором российского банка “ВЭБ Капитал” – дочерней структуры Внешэкономбанка. Британские власти подозревали Удода в шпионаже в пользу России, после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля он был выслан из страны.

В преддверии американских президентских выборов 2016 года российские дипломаты также поддерживали контакты с лидером Leave.EU, депутатом Европарламента Найджелом Фаражем.