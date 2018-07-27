Пятница, 27 июля 2018

Чеченскому студенту Ибрагиму Янгулбаеву, арестованному за размещение во “Вконтакте” фото мирных жителей, погибших во время чеченских войн, не оказывают медпомощь в грозненском СИЗО-1 после гнойного аппендицита, сообщает “Новая газета”.

24-летнему Янгулбаеву, сыну отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, вменяется статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) за публикацию во “Вконтакте” фотографий мирных жителей, погибших во время первой и второй чеченских кампаний. Согласно фабуле дела, студент “разжигал вражду и ненависть” к социальной группе “русские военнослужащие”.

Янгулбаеву, как и прочим обвиняемым в “экстремизме” и еще по целому ряду статей УК, администрация изолятора негласно запретила получать с воли горячую пищу, из-за чего он питался только “Дошираком” – от баланды с червями, которой кормят в СИЗО, у него начиналась сильная рвота.

2 июля политзек пожаловался начальнику медсанчасти СИЗО Бахаеву на боли в животе, однако реакции не последовало. В последующие дни в изолятор дважды приезжала скорая, медики обнаружили у арестанта аппендицит и настаивали на госпитализации. Однако Бахаев отказывал в этом, заявляя, что политзек “симулирует”.

11 июля во время заседания в Заводском райсуде Грозного по поводу проддения Янгулбаеву меры пресечения ему в очередной раз стало плохо. Приехавшие медики диагностировали у него острый аппендицит. Судья обязал начальника СИЗО Хасбулата Алсултанова срочно госпитализировать обвиняемого. Однако после слушаний Янгулбаева увезли в изолятор.

“Только в четыре часа дня Ибрагима доставили, наконец, в больницу и сняли с него наручники. Подготовка к операции заняла три часа, в семь началась операция, закончилась около полуночи, – говорится в публикации. – Операция длилась почти 5 часов, из полости живота и кишечника откачали 250 миллилитров гноя, диагностировали гнойный гангренозный аппендицит. Врачи сказали, что если бы было промедление еще в сутки, то спасти Янгулбаеву жизнь было бы уже крайне затруднительно”.

20 июля Янгулбаева вернули в СИЗО-1, в обычную камеру. В дальнейшем ему не оказывали никакой медпомощи кроме перевязок. Медики указывают на высокий риск осложнений, поскольку из-за неоказания медпомощи аппендицит “по сути развился в перитонит”. В пятницу адвокат Янгулбаева Марина Дубровина сообщила, что состояние здоровья ее подзащитного резко ухудшилось: у него поднялась температура и начались сильные боли. Днем ранее политзек через адвоката подал прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову жалобу на неоказание медпомощи в изоляторе.

Прокурор за несколько месяцев судебного процесса не предъявила доказательств, что в постах Янгулбаева “содержатся призывы к возбуждению вражды и ненависти к “русским военнослужащим”. “Вместо этого гособвинитель Мадина Байтаева практически на каждом судебном заседании обвиняла Ибрагима Янгулбаева в критике чеченских властей. А также в том, что Янгулбаев якобы призывал на своей странице проводить в Чечне акции протеста по аналогии с теми, которые проводит по всей России Алексей Навальный”, – отмечает “Новая”.

В публикации “Новой” говорится, что судебный процесс по делу Янгулбаева идет с апреля. Однако, если речь идет о рассмотрении дела по существу, то неясно, почему политзеку продлевали меру пресечения: на первом заседании по существу дела судья согласно статье 255 УПК должен был вынести решение о сохранении арестанту меры пресечения – в таком случае он мог бы оставаться в СИЗО еще полгода. Этот срок с апреля еще не прошел.

По другим данным, процесс идет с февраля: на сайте Заводского райсуда по фамилии Янгулбаева находится карточка дела, рассматриваемого судьей Ибрагимом Дедиевым, первое заседание по существу по которому прошло 20 февраля. 11 июля, когда Янгулбаеву продлевали арест, по этому делу также состоялись слушания.