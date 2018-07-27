Пятница, 27 июля 2018

В Кемеровской области после обысков, прошедших 22 июля в городе Берёзовский, по обвинению в принадлежности к свидетелям Иеговы арестованы местные жители Сергей Бритвин и Вадим Левчук. Как сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”, 24 июля судья Центрального райсуда Кемерова Наталья Наумова отправила обоих в СИЗО на срок до 19 сентября.

22-го числа обыски прошли как минимум у трех иеговистов. Одну из квартир сотрудники регионального УФСБ взяли штурмом через балкон, хотя хозяйка открыла дверь другой группе оперативников; ей рассекло лоб и руки осколками стекла.

В отношении Бритвина и Левчука возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии.

После обысков верующих допросили старший следователь УФСБ М.И. Ефимов и “ряд других сотрудников”, говорится в сообщении. Согласно статье 151 УПК статья 282.2 уголовного кодекса относится к подследственности СКР, однако следствие может также проводиться и другим органом, “выявившим преступление”.

Это первое известное дело свидетелей Иеговы в Кемеровской области. По всей России по обвинению в принадлежности к религиозной организации арестованы уже более 20 человек. О последнем на данный момент таком деле, возбужденном против неизвестного жителя Благовещенска, стало известно 24 июля; 20 июля у него прошел обыск.