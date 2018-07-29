Воскресенье, 29 июля 2018

В отношении эмигрировавшего из России татарского активиста, бывшего политзека Рафиса Кашапова возбуждено новое дело по “экстремистской” 282-й статье УК. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник в силовых структурах. Дело открыто управлением СКР по Татарстану.

Кашапова заочно подозревают по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. По утверждению СКР, до 29 апреля 2018 года эмигрант опубликовал на своей странице некие “текст и изображения, которые, согласно результатам проведенного исследования, возбуждают ненависть и вражду по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе”.

По словам собеседника газеты, в ближайшее время Кашапова могут объявить в международный розыск.

“Тут уже все ясно: против меня опять по заказу ФСБ сфабриковано очередное уголовное дело по экстремизму, поскольку в своих публикациях я говорил о преступлениях Путина и его окружения, – написал Кашапов в Фейсбуке. – Единственное, что они могут в отношении меня и моего брата Нафиса сделать по-русски, – это нанять киллера”. Брат-близнец активиста, известный общественник Нафис Кашапов с 2005 года живет в Варшаве; в марте 2015-го, вскоре после ареста брата, Польша предоставила ему убежище. На родине против Нафиса Кашапова также возбуждено несколько “экстремистских” дел.

Сейчас Кашапов находится в Британии – 22 мая он прилетел в Лондон из Украины и попросил убежища. Оппозиционер заявил, что выбрал королевство для эмиграции, поскольку это “известнейшая своей демократией страна”. Кашапов пообещал после получения статуса беженца продолжить политическую деятельность из-за границы, “помогать тюркоязычным и финно-угорским народам” и “встречаться с представителями Поволжья и Урала”. “Представители бывших союзных республик, которые живут в зарубежных странах, на деньги Кремля и “Газпрома” возвеличивают Российскую империю – мне это не нравится. Эти люди пляшут под дудку Владимира Путина”, – подчеркнул активист.

В среду движение “Свободный Идель-Урал”, основанное при участии Кашапова в Киеве татарскими эмигрантами и представителями эрзянской диаспоры, заявило о намерении бороться за независимость автономий Поволжья от России. Такую цель движение, ранее придерживавшееся более умеренной программы, провозгласило после одобрения Госдумой закона об отмене обязательного изучения языков национальных автономий в школах.

59-летний Кашапов, бывший председатель отделения Всетатарского общественного центра в Набережных Челнах, в декабре 2017 года освободился из колонии, отбыв три года общего режима за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России в Донбассе. В феврале 2017 года, за несколько дней до начала рассмотрения в суде иска о назначении Кашапову трехлетнего административного надзора, он уехал в Киев.