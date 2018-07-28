Суббота, 28 июля 2018

Израильские военные задержали судно “Аль-авда” (“Возвращение”) “Флотилии свободы”, пытавшееся в нарушение морской блокады доставить груз медикаментов в сектор Газы, сообщает The Times of Israel.

Как заявили в ЦАХАЛе, судно буксируют в израильский порт Ашход. Военные подчеркнули, что “ясно дали понять” экипажу судна, что оно нарушает блокаду, а любые гуманитарные грузы могут доставляться в сектор Газы через порт Ашход. “Мероприятие закончилось без каких-либо необычных инцидентов”, – добавили в израильской армии.

“Флотилия свободы” обвинила израильских силовиков в “угоне” судна. В организации призвали всех требовать от своих правительств обеспечить “Аль-авда” свободный проход к сектору Газы.

Как уточняет Jerusalem Post, корабль, перевозивший лекарства общей стоимостью в 13 тысяч евро, задержали в 60 морских милях (около 111, 12 километра) от берега сектора Газы. На борту судна находятся 22 активиста – граждане и подданные Израиля, Австралии, Канады, Франции, Германии, Малайзии, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции, Британии и США. Судно, переоборудованное из рыболовецкого корабля, 23 июля вышло из итальянского порта под флагом Норвегии, его сопровождали еще три яхты. Были ли они перехвачены Израилем, не уточняется.

Корабли “Флотилии свободы” – международной коалиции организаций, выступающих против морской блокады сектора Газы, уже неоднократно пытались прорвать израильскую блокаду, однако каждый раз ВМС страны задерживали суда пропалестинских активистов.

Израиль продолжает морскую блокаду сектора Газы с 2007 года в ответ на обстрелы палестинцами своей территории.