Воскресенье, 29 июля 2018

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

Согласованный митинг Либертарианской партии на проспекте Сахарова в Москве против повышения пенсионного возраста и “налогового грабежа” собрал 6200 участников, сообщает “Белый счетчик”.

“Грани” вели видеотрансляцию в Фейсбуке.

Как сообщает Интерфакс, МВД оценило количество участников акции в 2 с половиной тысячи человек.

После акции полиция задержала лидера Либертарианской партии Сергея Бойко, ведущего митинга Михаила Чичкова и координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также журналиста Sota.Vision – его имя не уточняется. Задержанных организаторов митинга доставили в отдел полиции “Красносельский”.

Также задержали демонстранта, который прямо на митинге сделал новый плакат с надписью “Путин – хуй”. Сотрудники ОМОНа порвали плакат.

Помимо Бойко и Степанова на митинге выступили активист Либертарианской партии Михаил Светов, экономист Владимир Милов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, представители профсоюзов, другие активисты и муниципальные депутаты.

Помимо повышения пенсионного возраста на митинге выступали против повышения НДС, цен на бензин и таможенных пошлин на приобретенные в зарубежных интернет-магазинах товары.

Навальный посетил митинг, но не стал выступать со сцены, объяснив это необходимостью соблюсти “ротацию выступающих”.

Демонстранты держали плакаты “Долой царя”, “Путин – вор”, “Правительство в отставку”, “Россия будет свободной”, “Верните наши деньги” и другие. Кроме либертарианцев и сторонников Навального на митинге были представители анархистских и феминистских движений, националисты с черно-желто-белыми флагами.

Накануне митинги против пенсионной реформы, организованные левыми силами, прошли почти в 90 городах страны. В Москве на шествие и митинг КПРФ на Сахарова вышли 12 тысяч человек. На акции выступили председатель партии Геннадий Зюганов и лидер Левого фронта Сергей Удальцов.