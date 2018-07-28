Суббота, 28 июля 2018

В Белграде убит адвокат бывшего президента Сербии Слободана Милошевича Миша Огнянович, сообщает Blic.

Неизвестные застрелили 57-летнего адвоката в субботу вечером у порога его дома на улице Антифашистской борьбы. Также оказался ранен 26-летний сын Огняновича, его госпитализировали.

По словам одного из очевидцев, он видел убегающим с места преступления некоего человека в кепке, одетого в черное. Полиция оцепила квартал, где произошло преступление, правоохранители проверяют въезжающие и выезжающие машины.

Огнянович после работы в Международном трибунале по бывшей Югославии в группе защитников Милошевича стал одним из самых известных адвокатов в Сербии. Его клиенты обвинялись в различных серьезных преступлениях; в последнее время Огнянович представлял интересы сербского криминального авторитета Луки Бойовича, обвиняемого в контроле за наркотрафиком, а также его семьи и окружения. Отмечается, что недавно были убиты несколько друзей Бойовича – убийство Огняновича может быть связано с этими преступлениями.

Милошевич с 2001 года находился под арестом в тюрьме Гаагского трибунала по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечества во время войны в бывшей Югославии. С февраля 2002 года Гаагский трибунал рассматривал его дело; 11 марта 2006-го Милошевич умер в тюрьме от инфаркта в возрасте 64 лет.