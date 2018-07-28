Суббота, 28 июля 2018

Арестованного по обвинению в госизмене соучредителя новочеркассого конструкторского бюро “Интеллектуальные робастные интегрированные системы” (“ИРИС”) 64-летнего доктора технических наук Виктора Темирева обвиняют в передаче во Вьетнам секретных сведений о некоем разрабатывавшемся в бюро оборудовании, сообщает РБК со ссылкой на адвоката ученого Анну Полозову.

Темирев разрабатывал это оборудование вместе со своим аспирантом из Вьетнама. Юрист подчеркнула, что информация, передачу за рубеж которой вменяют ученому, “есть в открытом доступе – в книжке, которая есть в каждой библиотеке”.

Как рассказала Полозова, Темирева задержали 18 июля, когда он сам пришел в ФСБ, чтобы проверить на секретность некие документы его конструкторского бюро. Где это было – в Москве или в Новочеркасске, – она не уточнила. “Темирев захотел передать данные по своей работе в бюро в одну из российских компаний. Это не связано с делом. По установленному порядку он направил запрос в ФСБ на проверку тех документов: возможна ли их передача, есть ли в них секретность. Так совпало, что там (в ФСБ. – Ред.) его и задержали”, – сказала адвокат.

На другой день Лефортовский райсуд Москвы арестовал Темирева, он содержится в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально подконтрольном ФСБ. По статье 275 УК (государственная измена) Темиреву грозит от 12 до 20 лет колонии.

Об аресте Темирева 27 июля сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев. Правозащитник собирается на следующей неделе посетить арестанта в изоляторе.

Темирев страдает макулопатией – отеком центральной области сетчатки глаза; он практически ничего не видит, а при отсутствии лечения болезнь приводит к полной слепоте. У ученого стенд в сердце, позвоночная грыжа, требующая операции, а также язва желудка. В четверг он потерял сознание в душе.

ЗАО “ИРИС”, где работает ученый, занимается проектированием индукторных двигателей и другой электротехники для кораблей и подводных лодок. На сайте Южнороссийского политехнического госуниверситета им. М.И. Платова в публикации за 2015 год Темирев назван генеральным конструктором и председателем совета директоров КБ. Сейчас бюро возглавляет Вячеслав Преснухин.

Кроме того, Темирев – директор зарегистрированной в Новочеркасске компании ООО “Малое инновационное предприятие “Технотроника”. Как указано на сайте “Мехатроники”, компания занимается “внедреним инноваций в области снижения электропотребления и виброшумовых показателей, повышения качества управления, надежности технического ресурса и эффективности работы автономных передвижных и стационарных электротехнических комплексов нового поколения с существенно улучшенными тактико-техническими характеристиками, повышением энерговооруженности и маневренности”.

Помимо этого ученый – профессор кафедры “Электроснабжение и электропривод” Южнороссийского политехнического госуниверситета им. М.И. Платова.

Докторская диссертация Темирева, защищенная в 2003 году, посвящена разработке электротехнических компонентов для дизель-электрической подводной лодки и систем управления ими. Темирев оформил 21 патент в области электротехники, некоторые из них также относятся к электротехнике для кораблей и подводных лодок. Темирев – профессор кафедры “Электроснабжение и электропривод” Южнороссийского государственного политехнического университета.