Воскресенье, 29 июля 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не может непредвзято вести расследование вмешательства Москвы в выборы 2016 года. “Собирается ли когда-нибудь Роберт Мюллер сообщить о своем конфликте интересов в отношении президента Трампа, учитывая, что у нас были очень скверные и конфликтные деловые отношения”, – написал глава государства в твиттере.

Трамп напомнил, что отклонил назначение Мюллера главой ФБР за день до того, как он стал спецпрокурором. Как утверждает Трамп, бывший руководитель спецслужбы Джеймс Коми, уволенный после конфликта с Трампом, – близкий друг Мюллера.

Президент добавил, что спецпрокурор назначает в комиссию по расследованию российского вмешательства в выборы “только злых демократов”, причем некоторые из них работали на Хиллари Клинтон (кандидата в президенты от демократов. – Ред.), а “другие, включая его самого, работали на Обаму”. Трамп выразил недоумение, почему комиссия не расследует “реальный русский сговор” – он упомянул братьев Джона и Энтони Подеста, чья фирма Podesta Group, имевшая тесные связи с Демпартией и администрацией Барака Обамы, занималась лоббированием в США интересов режима Виктора Януковича. В прошлом году компания попала в поле зрения комиссии Мюллера, после чего прекратила работу.

27 июля Трамп написал в твиттере, что Мюллер и “его банда 13 разгневанных демократов” не смогли обнаружить сговора команды президента с Москвой.

“Поэтому теперь они смотрят (вместе с 53 миллионами человек) на мои твиты – мошенническая охота на ведьм продолжается! Как глупо и несправедливо по отношению к нашей стране”, – добавил он.

Днем ранее The New York Times сообщила, что Мюллер изучает твиты и заявления Трампа о Коми и генпрокуроре Джеффе Сешнсе, также конфликтовавшем с президентом, на предмет попыток помешать работе его комиссии. Источники отмечали, что Трамп мог запугивать свидетелей или принудить высокопоставленных правоохранителей замять расследование.