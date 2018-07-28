В Петербурге на параде в честь дня ВМФ десантный катер столкнулся с опорой моста
В Петербурге на параде в честь дня Военно-морского флота десантный катер “Нерпа” при прохождении по акватории Невы врезался в опору Благовещенского моста. Столкновение запечатлела трансляция Russia Today.
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На записи слышен звук удара катера об опору, а также видно, как моряки теряют равновесие и ударяются о борт. Затем катер выровнял курс и продолжил движение, уточняет “Фонтанка”.
Как передает ТАСС, в пресс-службе Западного военного округа заявили, что “никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы” не было.
Парад в Петербурге принял Владимир Путин, в нем участвовали более 40 боевых кораблей и катеров, 38 воздушных судов морской авиации и около 4 тысяч военнослужащих.