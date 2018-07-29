Воскресенье, 29 июля 2018

В московском аэропорту Шереметьево по делу о мошенничестве в НПО им. Лавочкина задержан адвокат Игорь Третьяков. Об этом в воскресенье вечером со ссылкой на жену юриста сообщил Интерфакс.

“Как только мы с Игорем Анатольевичем спустились по трапу из самолета, примерно в 20:40, к нам подошли шесть мужчин в штатском и попросили моего мужа проследовать за ними. Больше я его не видела”, – сказала жена адвоката.

Позже она сообщила, что Лавочкина доставили в подмосковный главк СКР.

Ранее следственное ведомство объявило юриста в федеральный розыск. В его адвокатской конторе “Третьяков и партнеры” заявили, что Третьяков поехал на Байкал на фестиваль по аквабайку.

27 июля Третьяков пообещал вернуться в столицу “с чистой совестью”, выразив уверенность, что его “сцарапают прямо с самолета, с трапа, чтобы не допустить ни адвоката, ни прессу”. Юрист добавил, что надеется, что его не отправят в СИЗО.

25 июля СКР заявил о возбуждении дела о мошенничестве против гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского и главного юриста предприятия Екатерины Аверьяновой. Лемешевский подал в отставку. В организации и у обоих фигурантов прошли обыски. На другой день следственное ведомство отчиталось о задержании обоих. Тогда же Бабушкинский райсуд столицы арестовал Лемешевскго и Аверьянову на два месяца.

Фигурантам дела инкриминируется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии “по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой “Третьяков и партнеры” на сумму 330 миллионов рублей”.

Это второе за месяц уголовное дело, возбужденное в связи с деятельностью “Роскосмоса”. В столичном СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально подконтрольном ФСБ, находится 74-летний Виктор Кудрявцев – ведущий научный сотрудник Центрального НИИ машиностроения – головной научной организации госкорпорации. ТАСС сообщал, что по делу также арестован второй фигурант – о его личности ничего не известно.

По разным данным, фигурантам дела вменяется статья 275 (государственная измена; от 12 до 20 лет колонии) или 283 УК (разглашение государственной тайны; до 7 лет). Как утверждается, они передали некоей стране НАТО “закрытую информацию о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов”.