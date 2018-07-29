Воскресенье, 29 июля 2018

Рынок жилой недвижимости чувствителен по отношению к многочисленным факторам. На стоимость квартир к Екатеринбурге существенное влияние оказывают ипотечная политика банковских учреждений, внутригородские изменения, решения, принятые застройщиками и локальными органами власти. Это усложняет рядовым покупателям процесс выбора. Чтобы подобрать и выгодно произвести приобретение квадратных метров, стоит изучить анализ рынка за последний год.



Современные реалии на вторичном и первичном рынке Екатеринбурга

Сегодня купить жилье в Екатеринбурге можно в новых, строящихся и старых домах различного возраста. Вторичный рынок характеризуется большей стабильностью. Средняя стоимость квадратных метров здесь изменяется за год лишь на несколько процентов, что позволяет спланировать покупку. Строительные компании чаще меняют цены. Как правило, стоимость увеличивается, что обуславливается подорожанием строительных материалов, рабочей силы и прочих факторов. За год к цене прибавляется порядка 2,5 %. Сегодня самые дешевые квартиры можно найти в Компрессорном районе и в стороне Кольцово. Наиболее дорогостоящие предложения локализуются в центре, что характерно и для новостроек и для вторичек.



Каких изменений ждать в будущем

Специалисты утверждают, что в конце лета покупательская активность возрастет. Но явление будет сезонным. Подогревается интерес покупателей застройщиками. Сегодня они предлагают много индивидуальных программ и скидок для дольщиков, что обуславливается высокой конкуренцией, сложившейся между ведущими компаниями.

Владельцы собственности, заинтересованные в быстрой продаже, также вынуждены подстраиваться и снижать цены. Поэтому на будущий год аналитики прогнозируют сохранение стоимости или незначительное ее снижение.

Тем, кто планирует покупать квартиру в Екатеринбурге, можно приступать к активному поиску. Но спешить с заключением сделки не стоит. Важно взвесить множество факторов. К числу таковых относятся:

технологии строительства и качество коммуникаций;

расположение, социальная и местная инфраструктура;

транспортная доступность;

тип ремонта и планировки;

экологическая ситуация и прочее.

При покупке квартиры на вторичке стоит торговаться с владельцем. Но нельзя забывать и о безопасности сделок. Проверить юридическую чистоту понравившегося объекта помогут специалисты агентства недвижимости.