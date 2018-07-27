Пятница, 27 июля 2018

В столичном СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально подконтрольном ФСБ, по делу о госизмене содержится ученый из Новочеркасска Ростовской области Алексей Темирев. О новом арестованном по делу о госизмене сообщил член столичной ОНК Евгений Еникеев – о Темиреве ему рассказала по телефону его адвокат.

Ученый был арестован 19 июля – как раз в этот день судья Лефортовского райсуда столицы Альбина Галимова удовлетворила ходатайтство об аресте нового обвиняемого по делу о госизмене (с недавних пор фамилии обвиняемых по “шпионским” делам на сайте столичных судов не указываются). По статье 275 УК (госизмена) Темиреву грозит срок от 12 до 20 лет колонии.

Еникеев трижды посещал изолятор – 21, 23 и 25 июля, – и каждый раз сотрудники “Лефортово” говорили правозащитнику, что новых арестантов в учреждение не поступало.

Темирев страдает макулопатией – отеком центральной области сетчатки глаза; он практически ничего не видит, а при отсутствии лечения болезнь приводит к полной слепоте. У ученого стенд в сердце, позвоночная грыжа, требующая операции, а также язва желудка. В четверг он потерял сознание в душе.

Еникеев собирается посетить Темирева на следующей неделе. Как отмечает правозащитник, теперь в “Лефортово” три пенсионера. В том же изоляторе находится 74-летний Виктор Кудрявцев – арестованный по “шпионскому” делу сотрудник головной научной организации “Роскосмоса” – Центрального НИИ машиностроения. Третий арестованный по 275-й статье пенсионер – 70-летний Виктор Прозоров.

64-летний Темирев – доктор технических наук, директор зарегистрированной в Новочеркасске компании ООО “Малое инновационное предприятие “Технотроника”, а также соучредитель ЗАО “Интеллектуальные робастные интегрированные системы” (“ИРИС”) – конструкторского бюро, занимающегося проектированием индукторных двигателей и другой электротехники для кораблей и подводных лодок. На сайте Южнороссийского политехнического госуниверситета в публикации за 2015 год Темирев назван генеральным конструктором и председателем совета директоров КБ. Сейчас бюро возглавляет Вячеслав Преснухин. Как указано на сайте “Мехатроники”, компания занимается “внедреним инноваций в области снижения электропотребления и виброшумовых показателей, повышения качества управления, надежности технического ресурса и эффективности работы автономных передвижных и стационарных электротехнических комплексов нового поколения с существенно улучшенными тактико-техническими характеристиками, повышением энерговооруженности и маневренности”.

Докторская диссертация Темирева, защищенная в 2003 году, посвящена разработке электротехнических компонентов для дизель-электрической подводной лодки и систем управления ими. Темирев оформил 21 патент в области электротехники, некоторые из них также относятся к электротехнике для кораблей и подводных лодок. Темирев – профессор кафедры “Электроснабжение и электропривод” Южнороссийского государственного политехнического университета.