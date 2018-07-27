Пятница, 27 июля 2018

Заволжский райсуд Ярославля арестовал восьмого фигуранта дела о пытках в местной ИК-1 общего режима заключенного Евгения Макарова – младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности колонии Руслана Цветкова, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда Анастасию Аверкиеву.

Дело о пытках Макарова квалицифировано по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката Макарова Ирину Бирюкову, Цветков написал явку с повинной. Это же на суде по мере пресечения подтвердил следователь. Он также сказал, что Цветков может быть причастен к другим преступлениям.

25 июля Заволжский райсуд арестовал на срок до 22 сентября пятерых подозреваемых по делу – сотрудников отдела безопасности ИК-1 Сергея Драчева, Максима Яблокова и Алексея Бровкина, замначальника оперативного отдела этой колонии Сергея Ефремова и заместителя дежурного Игоря Богданова. Еще одному фигуранту, замначальника ИК-1 по воспитательной работе Ивану Калашникову, суд в среду продлил срок задержания до 72 часов. Сообщалось, что СКР намерен собрать дополнительные доказательства виновности Калашникова. Старший следователь СКР Илья Сучков тогда утверждал, что у Калашникова онкологическое заболевание. В четверг был арестован седьмой фигурант дела – младший инспектор ИК-1 Дмитрий Соловьев. Днем позже Калашникова отправили под домашний арест, при этом следователь СКР настаивал на отправке тюремщика в СИЗО.

20 июля “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Запись осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько силовиков прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с заключенного снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться за то, что он якобы назвал одного из тюремщиков “рыжей псиной”. В ходе пыток Макарову угрожают “засунуть торпеду” в задний проход.

После пыток пострадавший не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

Позже 20-го числа СКР объявил об открытии дела. Первоначально им занимался региональный главк СКР, а 24 июля следствие по инициативе председателя ведомства Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат.

В ходе следствия, пообещали в СКР, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) администрации ИК-1 и чиновников областного УФСИН, отвечающих за порядок в местах лишения свободы.

Между тем всего в избиении Макарова участвовали либо присутствовали при нем 18 фсиновцев.

Также СКР начал доследственную проверку в отношении своего бывшего сотрудника Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении дела по факту пыток Макарова. Отказное постановление было заверено подписью замначальника отдела ведомства по Заволжскому району Ярославля подполковника юстиции Антона Морозова, однако о проверке его действий не сообщалось. Свирский уволился из СКР в ноябре 2017 года.

23 июля стало известно, что адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, выехала из России и из-за границы обратилась к властям с ходатайством о предоставлении государственной защиты ей и ее семье. Ярославский главк СКР начал доследственную проверку по факту угроз юристу со стороны некоторых из участников пыток Макарова. Проверка ведется на предмет наличия в действиях силовиков состава части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), предусматривающей до 2 лет колонии.