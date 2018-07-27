Пятница, 27 июля 2018

Рособрнадзор назначил внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге, лишенного лицензии на образовательную деятельность. Письмо ведомства ректору вуза Николаю Вахтину опубликовано на ФБ-странице комитета поддержки Европейского университета.

Проверка будет проходить с 31 июля в течение двух дней, ее проведут сотрудники Рособрнадзора Александр Балашов, Владимир Синьков и Елена Верховская.

Проведение проверки предусмотрено процедурой получения вузом новой лицензии – в конце июня Европейский университет начал ее оформлять.

Вуз пытается получить новую лицензию уже в третий раз – Рособрнадзор уже дважды, в сентябре и декабре прошлого года, отказывал университету в выдаче образовательной лицензии.

Власти неоднократно под разными предлогами создавали препятствия работе ЕУ. Так, в апреле 2016-го Рособрнадзор полностью приостановил действие государственной аккредитации программ высшего образования в университете.

7 декабря 2016 года Рособрнадзор объявил о приостановке действия лицензии ЕУ на основании проверки, проведенной в сентябре того же года. Вуз подал иск в арбитраж, и 13 декабря судья Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области Татьяна Ресовская в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения обращения обязала чиновников вернуть университету право работать. На другой день действие лицензии было восстановлено.

В начале февраля 2017-го Арбитражный суд Москвы отклонил иск университета к Рособрнадзору, поданный в связи с результатами сентябрьской проверки.

20 марта судья Ресовская подтвердила решение Рособрнадзора об аннулировании лицензии ЕУ, отклонив иск вуза, поданный к ведомству. 25 мая арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу ЕУ на это решение, поскольку заявитель не приложил к ней все необходимые документы.

В июле 2017-го Европейский университет попросил аннулировать старую лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. 2 августа ЕУ подал в Рособрнадзор заявление о предоставлении новой лицензии на осуществление образовательной деятельности и необходимый комплект документов. После внесения затребованных ведомством дополнительных документов, 8 сентября заявление было принято для рассмотрения по существу.

В январе 2017 года года стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга подал в арбитраж иск о выселении ЕУ из занимаемого здания – дворца Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, 3. Иск был удовлетворен, и до 10 октября университет должен был покинуть здание. Администрация вуза арендовала соседнее здание на той же улице, дом 6..

4 октября 2017-го ЕУ изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. “На сегодняшнем собрании сотрудников и бывших студентов ректор Европейского университета Николай Вахтин сообщил, что на время получения образовательной лицензии вуз будет продолжать существовать в форме научно-исследовательского института с просветительской экспертной повесткой”, – сказала руководитель аппарата ректора Алла Самолетова.

Студентов у Европейского университета больше нет, констатировала представитель ЕУ. Около 10 процентов из них перевелись в другие вузы, остальные отчислены. “Мы будем пытаться получить лицензию до бесконечности, но не знаем, сколько на это потребуется времени”, – отметила Самолетова.