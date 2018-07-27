Пятница, 27 июля 2018

Почти в 90 российских городах прошли акции против повышения пенсионного возраста.

В Москве на согласованные митинг и шествие КПРФ вышли, по оценке “МБХ-медиа”, около 12 тысяч человек. Между тем сами коммунисты заявили, что акция собрала около 100 тысяч человек.

Шествие прошло от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где состоялся митинг. На акции выступили председатель Компартии Геннадий Зюганов, лидер Левого фронта Сергей Удальцов, представители профсоюзных организаций, движения обманутых дольщиков, других групп социального протеста. Демонстранты потребовали отставки Владимира Путина и правительства.

В Петербурге, как сообщает “Фонтантка”, коммунистический митинг собрал более тысячи человек. На акции выступил депутат Госдумы от КПРФ, член ЦК партии Владимир Бортко. “При Сталине таких людей называли врагами народа. А что делали с врагами народа?”, – сказал депутат. “Расстреливали!” – ответила ему толпа.

Среди других городов митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Саранске, Краснодаре, Ставрополе, Перми. В Екатеринбурге на акцию вышли от 5 до 10 тысяч человек, в Самаре – около 3 тысяч.

В воскресенье на проспекте Сахарова пройдет митинг против повышения пенсионного возраста и “налогового грабежа”, организованый Либертарианской партией.

Накануне Центризбирком отклонил заявку КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, сославшись на некорректность формулировки вопроса, который коммунисты предлагали вынести на голосование.