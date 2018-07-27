Пятница, 27 июля 2018

Государственная дума РФ приняла… законопроект Верховного суда РФ о создании санаторно-курортной базы для российских судей… судебная система является единственной ветвью государственной власти, не имеющей собственной санаторно-курортной базы, хотя право на лечение судей и членов их семей является одной из социальных гарантий, реализация которой осуществляется за счет средств федерального бюджета. Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из бюджета, поскольку финансирование будет осуществляться за счет перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на санаторно-курортное лечение судей…

РАПСИ

Среди многочисленных курортов СССР нелегко найти такой, где не было бы санатория ЦК партии или правительства – союзного или республиканского. И если даже прихоть судьбы или самого завсектором забросит его [партийного аппаратчика] на совсем уж маленький курорт, вроде моего родного городка Бердянска на Азовском море, то и там ему не придется унизиться и жить в санатории вместе с обычным людом: и там будет дача горкома партии, где сможет поселиться номенклатурный отдыхающий. Напротив: ни за какие деньги не сможет простой советский гражданин попасть в такие санатории или на такую дачу. В этих местах отдыха номенклатурщики находятся среди своих.

Михаил Восленский (1920-1997), советский историк и социолог. “Номенклатура”