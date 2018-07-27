Пятница, 27 июля 2018

В Дмитровском районе Подмосковья около мусорного полигона в деревне Непейно задержаны 12 активистов, блокировавших проезд мусоровозов. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мужа одной из задержанных Алексея Токарева.

По словам Токарева, задержанные пытались остановить движение мусоровозов, поскольку у их водителей не было необходимых документов – активисты проверяли наличие бумаг у въезжаюших на свалку машин с отходами. Участники акции вызвали полицию, после чего, по словам Токарева, на них “налетели сотрудники” и задержали.

Как сообщается на ВК-странице “Полигон “Непейно”. МЫ ПРОТИВ!”, местные жители успели остановить три мусоровоза, незаконно вывозивших отходы на полигон. В публикации в группе говорится, что полицию вызвали водители машин, а не активисты. В отделе полиции у участников акции отобрали телефоны.

Видео задержаний

На видео полицейский говорит активистам, что они нарушают часть 3 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных акций, повлекшее создание помех объектам транспортной инфраструктуры).

Местные жители начали круглосуточные дежурства у поворота дороги, ведущего на свалку, после того как 25 июня на полигоне произошел пожар.

Сейчас активисты находятся в ОМВД по Дмитровскому району. Как указывает Токарев, силовики отказываются пояснять, на каких основаниях держат в полиции его жену – полицейские просят “подождать еще часик”.

В Подмосковье и других регионах Центральной России с конца марта продолжаются протесты против мусорных полигонов. 30 марта около сотни местных жителей уже перекрывали дорогу, ведущую к свалке Непейно.