Среда, 25 июля 2018

В Зеленограде – столичном эксклаве на территории Подмосковья – ФСБ при поддержке ЦПЭ провела обыски в квартирах “президента СССР” 56-летнего Сергея Тараскина и его сторонника 52-летнего Александра Соловьева. Об этом сообщает РБК.

“Изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации “СССР”, уставные документы, печати, типографская продукция”, – рассказал один из источников издания в силовых структурах.

После обысков Тараскина и Соловьева допросили в статусе свидетелей по делу о публичных призывах к экстремизме (часть 1 статьи 280 УК, до четырех лет колонии), находящемся в производстве УФСБ по Центральному военному округу.

Кто обвиняется по делу, РБК не уточняет. Как можно предположить, речь идет о деле екатеринбуржца Андрея Злоказова, называющего себя “полпредом президента СССР”. В конце марта Злоказова отправили в СИЗО как раз по части 1 статьи 280 кодекса. После ареста екатеринбуржца сообщалось, что дело ведет УФСБ по Свердловской области, а не по Центральному ВО. Однако, если эти данные были верны, не исключено, что в дальнейшем следствие передали из одного управления в другое. Центральный ВО объединяет войсковые структуры на территориях Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а штаб его расположен как раз в Екатеринбурге.

Помимо Злоказова были задержаны Петр Афанасенко из Нижнего Тагила и некий житель Коми, имя которого остается неизвестным. Афанасенко в итоге фигурантом дела не стал. Между тем жителю Коми также вменили часть 1 статьи 280 кодекса. Какая мера пресечения ему избрана, информации не поступало.

Фигурантам дела вменили выпуск и рассылку с 15 по 22 февраля 2016 года в войсковые части Минобороны и Внутренних войск “Приказа командующего вооруженными силами Свердловской области для командующего и начальствующего состава всех войсковых подразделений на территории Свердловской области”. “Приказ” был издан от лица Злоказова. Военным предписывалось подчиниться “властям СССР”. СМИ писали, что в случае отказа “командующий” грозил “ликвидировать их как врагов СССР”.

Сообщалось, что Злоказов объявил себя не только “командующим” и “полпредом президента СССР”, но также “председателем КГБ”, “главным законодателем”, “главным судьей”, “председателем военного трибунала РСФСР”, “главой Свердловской области РСФСР”.

Дантист Тараскин, разорившийся владелец стоматологической клиники, назвал себя “президентом СССР” в 2010 году. В дальнейшем он также заявил, что является “президентом РСФСР” и “императором Российской империи”. Все эти структуры, как утверждает Тараскин, были упразднены незаконно, а следовательно, де-юре продолжают существовать. В качестве лидера СССР, РСФСР и Российской империи он обязался добиться их восстановления де-факто.

У Тараскина появились последователи в разных регионах. Злоказов, как утверждалось, начал действовать в 2014 году. Он за 2500 рублей “пошлины” выдавал всем желающим “справки о гражданстве СССР”. При этом сообщалось, что “граждане” передавали Злоказову и его сторонникам – “в ведение СССР” – свои квартиры.

Подобную деятельность вел в Нижнем Тагиле Афанасенко – бывший милиционер, председатель правления некоммерческого партнерства “Нижнетагильский центр управления здоровьем”, объявивший себя “временно исполняющим обязанности главы города Нижний Тагил РСФСР”.

СМИ писали, что всего в России сейчас насчитывается около 140 тысяч “граждан СССР”.

С 2014 года Злоказов и его сторонники направляли в различные российские госструктуры в Екатеринбурге сообщения о нелегитимности этих органов, а также требовали от чиновников уплатить “госпошлину в размере 500 рублей, образца 1961 года” за отказ от гражданства СССР.

После возбуждения дела Злоказова сообщалось, что ФСБ намерена потребовать от Генпрокуратуры, чтобы та внесла в суд представление о запрете “СССР” как экстремистской организации.