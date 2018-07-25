Среда, 25 июля 2018

Красноярский крайсуд подтвердил приговор к двум годам условно, вынесенный оппозиционной активистке из столицы региона Оксане Походун по делу об экстремизме. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Владимир Васин, представляющий интересы осужденной.

Одновременно с апелляционной жалобой активистки рассматривалось и представление прокурора на приговор. Чиновник настаивал, чтобы условный срок, назначенный 42-летней медсестре Походун, заменили полутора годами колонии-поселения. Именно такого приговора обвинение добивалось в первой инстанции. Свое требование прокурор на слушаниях в четверг обосновывал “особой общественной опасности содеянного”.

Сама активистка вину, как и в первой инстанции, не признала.

Приговор Походун вынес 16 апреля Советский райсуд Красноярска. Активистка была объявлена виновной по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Поводом к преследованию Походун послужила публикация ею на личной ВК-странице в период с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года ряда изображений, в частности демотиваторов, посвященных Владимиру Путину, клирикам РПЦ и агрессии России против Украины. При этом изображения не предназначались для распространения – активистка поместила их в закрытом альбоме и они не были видимы ни для кого, кроме нее самой. “Я коллекционирую мемы – ведь они быстро теряют актуальность и исчезают, – поясняла Походун в прошлогоднем интервью “Сибирь.Реалиям”. – Это как срез времени”.

Адвокат Васин отмечал, что у него очень много вопросов к оперативнику ФСБ, поскольку тот “каким-то образом обнаружил вменяемые изображения, которые находились в закрытом альбоме”. В первой инстанции юрист заявлял ходатайства об исключении из дела доказательств, полученных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, и о признании нарушения конституционного права Походун на тайну переписки. Судья ходатайства отклонил.

В материалах дела Походун названа активисткой “Артподготовки”. Как утверждается, в движение Вячеслава Мальцева она вступила в 2016 году, как только в Красноярске появилась его ячейка. Активисткой “Артподготовки” Походун первоначально называли и СМИ.

Между тем сама активистка указывала, что в 2016-м вообще не знала, кто такой Мальцев. “Сибирь.Реалиям” она поясняла, что узнала в интернете о “прогулках оппозиции”, которые в Красноярске проводили именно члены “Артподготовки”, и решила поддержать эти акции. Судя по интервью, взгляды Походун далеки от какого бы то ни было радикализма.