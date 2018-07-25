Среда, 25 июля 2018

Политзека Сергея Мохнаткина, осужденного по делам о нападениях на полицейских и на фсиновца и об оскорблении еще одного фсиновца, подвергают пыткам газом. Сообщение юриста Андрея Крекова, который в среду посетил Мохнаткина в ИК-21 строгого режима в поселке Икса Плесецкого района Архангельской области, опубликовала на своей ФБ-странице знакомая политзека Татьяна Пашкевич.

Как следует из сообщения юриста, Мохнаткина пытали газом уже неоднократно. Ранее фсиновцы распыляли его в дверь камеры ПКТ (внутренней тюрьмы колонии), что фиксировалось на видео. Последний же раз газ пустили через окно. “Напрыскали так сильно, что люди в соседних камерах почувствовали это, так как затруднялись дышать”, – заметил Креков.

Кроме того, юрист сообщил, что в ПКТ к политзеку применялась физическая сила.

В конце мая стало известно, что 64-летнего Мохнаткина в очередной раз этапируют в областную фсиновскую больницу в Архангельске. 9 июля политзека привезли обратно в ИК-21 и отправили в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания), а оттуда 12-го числа вернули в ПКТ отбывать до конца ранее назначенное взыскание (как писал Мохнаткин весной, в ПКТ его отправили до октября, то есть почти до самого конца его срока в колонии).

13 июля Мохнаткин, уже неоднократно державший голодовки, в том числе сухие, вновь объявил об отказе от пищи. Требованиями акции политзек назвал отмену всех взысканий, наложенных на него с июля прошлого года, а также “прекращение краж переписки, вещей, лекарств, прекращение пыток, издевательств”.

25-го числа Мохнаткин передал через Крекова заявления на имя начальника ИК-21 подполковника внутренней службы О. Голева, в котором изложил свои претензии и требования. Ранее фсиновцы неоднократно отказывались принимать у политзека письменное заявление о голодовке.

Хотя врач колонии рекомендовал, чтобы в ПКТ Мохнаткина поместили в медицинский бокс из-за перелома позвоночника, фсиновцы, как можно заключить из сообщения Крекова, этого не сделали. Медосмотры проводятся не ежедневно, информацию о здоровье от Мохнаткина скрывают. “Опять губы синие, выглядит очень плохо, сильно похудел”, – заметил Креков.

В конце марта Мохнаткин в телефоннном разговоре с Пашкевич отмечал, что в ИК-21 очень тяжелая для него психологическая обстановка и он боится, что не выдержит там восьми месяцев, оставшихся ему до окончания срока.

Здоровье политзека ухудшилось, после того как 4 марта 2016 года в ИК-4 строгого режима в Котласе его жестоко избили шестеро фсиновцев. Именно тогда Мохнаткин и получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков.

Политзек был осужден четыре раза. Первый срок – два с половиной года – он отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его обвинили в нападении на милиционеров. Приговор к колонии-поселению, назначенный Мохнаткину, позже ужесточили, переведя политзека в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу – о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве – Мохнаткин получил четыре с половиной года строгого режима. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в котласскую ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу – об оскорблении фсиновца – политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

Наконец, 20 марта 2017 года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. Это дело СКР возбудил, как раз чтобы покрыть шестерых фсиновцев, сломавших Мохнаткину позвоночник.