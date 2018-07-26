Четверг, 26 июля 2018

Судья Мосгорсуда Наталья Боева сократила 18-летней фигурантке дела “Нового величия” Анне Павликовой срок содержания в СИЗО на месяц – с 13 сентября до 13 августа. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Адвокат политзаключенной Николай Фомин настаивал на смягчении меры пресечения. К апелляционной жалобе на продление ареста были приобщены положительные характеристики Павликовой, а также поручительства, представленные председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, лидером движения “За права человека” Львом Пономаревым, спикером собрания депутатов Красносельского района Москвы Ильей Яшиным и телепропагандистом Николаем Сванидзе.

Напомнив, что у Павликовой в заключении серьезно ухудшилось здоровье, адвокат подчеркнул: “Сейчас в СИЗО нормального ребенка превращают в инвалида”.

Прокурор Радин на это возразил, что заболевания Павликовой не входят в утвержденный правительством список диагнозов, препятствующих содержанию под стражей, а положительные характеристики “не помешали ей организовать экстремистское сообщество с целью свержения конституционного строя Российской Федерации”.

Сама политзаключенная, участвовавшая в слушаниях по видеосвязи из СИЗО-1 “Матросская Тишина”, обратилась к Боевой: “Ваша честь, я никуда не убегу. Мне очень надо к родителям”. Расплакавшись, Павликова добавила: “Я хочу обнять свою маму”.

Во время заседания по внутреннему радио суда было распространено оказавшееся ложным сообщение об эвакуации. Услышав его, арестованная заплакала: “Где моя мама?”

В перерыве, когда Боева ушла выносить решение, приставы отключили звук видеотрансляции, чтобы не дать политзаключенной поговорить с матерью, Юлией Павликовой. Они пообещали, что дадут такую возможность по окончания заседания, однако их заверения были обманом.

Съемка Юрия Тимофеева:

Приставы специально отключали звук, чтобы не дать Анне Павликовой пообщаться с мамой, пока судья была в совещательной комнате – обещали после. Обманули, конечно. pic.twitter.com/I0sxg4cwz9

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 июля 2018 г.

В первой половине июля Павликову вывозили из больницы “Матросской Тишины” на обследование в гражданскую 20-ю горбольницу Москвы, в которой есть специальное отделение для содержания арестантов. Несколькими днями позже стало известно, что у политзаключенной серьезные проблемы с почками и яичниками, которые требуют срочного лечения.

Фсиновские врачи сообщили Павликовой, что детей иметь она, вероятно, не сможет. “Четвертый месяц у девочки нет месячных, – рассказывала мать политзаключенной “Новой газете”. – Это же явный гормональный сбой. Скачет давление, головные боли мучают, вес она очень набирает, а аппетита нет, ест мало. – В 6-м СИЗО (“Печатниках”, где политзаключенная содержалась до перевода в больницу “Матросской Тишины”. – Ред.) после ледяной машины она писала кровью, у нее воспалительный процесс идет, никто особо не лечит”. Одна из фсиновских врачей прямо заявила Павликовой: “Тюрьма стерилизует”.

В деле “Нового величия” 10 фигурантов. Всем им вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Задержания прошли в середине марта; по крайней мере часть – 15-го числа. Шестеро фигурантов дела, в том числе еще несовершеннолетняя на тот момент Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, были отправлены в СИЗО, четверо – под домашний арест.

Дело было сфабриковано в результате провокации ФСБ и уголовного розыска. Фактическим основателем организации был Александр Константинов (Руслан Д.). Именно он написал устав “Нового величия” и оплачивал аренду помещений, в которых проводились собрания группы. Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и военный инженер Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний “Нового величия” оружие и патроны. Все трое были допрошены за несколько дней до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Известно, что по крайней мере одного из фигурантов – Руслана Костыленкова – пытали. Павликовой после задержания также угрожали побоями. Кроме того, первые сутки она провела в невыносимых условиях: ее весь день не кормили и не поили и несколько часов продержали в неотапливаемом автозаке. Именно этот автозак мать политзаключенной и упоминала как “ледяную машину”, ставшую причиной проблем со здоровьем у дочери.

Первые две недели в “Печатниках”, до совершеннолетия, Павликова находилась в одиночной камере. В это время ее посещали незнакомые мужчины и женщины, которые требовали: “Давай признавайся, а то сгниешь”. Адвокат Ольга Карлова убедила политзаключенную не поддаваться на угрозы.

В начале мая администрация “Печатников” вынудила Павликову отказаться от ранее поданных жалоб на условия содержания в изоляторе. “Сказали, что либо она подписывает ее (бумагу об отсутствии претензий к условиям содержания. – Ред.), либо всем в камере будет плохо”, – рассказывала адвокат Ольга Карлова.

Юрист при этом отмечала, что в отношениях с сокамерницами в “Печатниках” у политзаключенной проблем не возникало. “Ее, кстати, все очень уважают и поддерживают, – сообщала Карлова. – Потому что там люди гораздо более адекватные и понимают, что девочка попала в жернова системы просто ни за что”.