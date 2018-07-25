Среда, 25 июля 2018

Президент Украины Петр Порошенко учредил стипендию для граждан страны, незаконно лишенных свободы российскими властями и боевиками ДНР и ЛНР, а также для членов их семей и узников, освободившихся из заключения. Соответствующий указ, датированный 25 июля, тогда же был опубликован на сайте главы государства.

Стипендия названа именем недавно умершего Левка Лукьяненко – выдающегося деятеля движения за национальную независимость Украины, который 26 лет провел в советских СИЗО и колониях.

Кабмину Украины Порошенко своим указом поручил в недельный срок представить проект положения о стипендиях имени Лукьяненко, а также предусмотреть выплаты этих пособий уже в нынешнем году.

Как сообщается на сайте кабмина, в четверг премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что семьям политзеков выделяется по 100 тысяч гривен (по курсу на 26 июля – свыше 236 тысяч рублей).

Сейчас только в российских СИЗО и колониях заключены почти 80 украинских политзеков. Еще как минимум полтора десятка граждан Украины находятся под домашним арестом, подписками о невыезде или отбывают условные сроки. Фигурант первого дела “украинских диверсантов” Редван Сулейманов уже освободился из колонии по отбытии срока, однако не может выехать из Крыма на континентальную Украину, пока не выплатит несколько миллионов рублей по гражданским искам “потерпевших”. Кроме того, по крайней мере несколько десятков человек взяты в заложники боевиками ДНР и ЛНР.